Курение под запретом. Новые ограничения начнут действовать в Сочи с 1 июня

С 1 июня в Сочи расширят список мест, где нельзя курить

С начала лета курить нельзя будет ближе чем в 15 метрах от медицинских учреждений, школ, детских садов, санаториев, объектов культуры, спорта, молодежной политики и соцзащиты. Аналогичный запрет будет действовать возле зданий органов власти, гостиниц, магазинов, кафе, рынков и объектов бытового обслуживания.

18 мая мэрия Сочи сообщила , что 1 июня в городе расширят список мест, где запрещено курение табака, использование кальянов и другой никотинсодержащей продукции. Новые ограничения вводят в рамках краевого закона № 5508-КЗ.

Кроме того, ограничения коснутся территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Курение запретят на расстоянии меньше 10 метров от входов в подъезды и ближе 5 метров от стен домов. Исключение составят случаи, когда для этого оборудованы специальные места.

Под запрет также попадут парковки, подземные гаражи, надземные и подземные пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, а также территория в радиусе 15 метров от них.

За нарушение правил предусмотрены штрафы 500-1000 рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 2500 рублей. Протокол составляют сотрудники полиции.

В городе уже действует запрет на курение в общественном транспорте, зданиях вокзалов и аэропортов, социальных и образовательных учреждениях, лифтах, местах общего пользования многоквартирных домов, на заправках, пляжах и детских площадках.