Стихия обрушилась на Кубань. Подтоплены дворы, а в одном из районов оползень перекрыл дорогу
В Усть-Лабинском районе прошел сильный ливень, из-за которого сошел грунт на дорогу и подтопило дома
19 мая начальник МКУ «Ситуационный центр» Усть-Лабинского района Тимур Джаримов сообщил, что из-за непогоды и сильного ливня на территории округа сошел оползень. Грунт перекрыл дорогу между станицей Ладожской и хутором Братским — на мосту через реку Кубань.
В связи с этим движение по данному участку перекрыли в обе стороны. Также закрыли дороги между станицей Ладожской и хуторами Красным и Александровским.
Заглохшие машины, затопленные улицы и смертельный удар молнии:
Глава района Станислав Гайнюченко в своем телеграм-канале сообщил, что вместе с представителями оперативных служб проверяет дома, где живут люди с проблемами по здоровью. Спасатели эвакуировали мужчину из затопленного сарая, в котором он пытался укрыться от непогоды.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что всего в Усть-Лабинском районе подтопило три двора — в хуторе Красном.
Сейчас продолжается расчистка дороги между станицей Ладожской и хутором Братским. По данным на 9:00 19 мая, она оставалась перекрытой в обе стороны. На месте дежурят сотрудники полиции, а специалисты служб убирают упавшие деревья и ветки.
Также из-за непогоды подтопило 37 дворов в поселке Прикубанском Новокубанского района, 4 двора в станице Геймановской Тбилисского района и 7 дворов в Армавире.
Помимо этого из-за обильных осадков повысился уровень воды в реках. Это касается рек Горькая балка в Новокубанском районе, Лаба в Лабинске и в поселке Мостовском, Ецока в станице Ахметовской Лабинского района, Протока в селе Ачуево Славянского района.
