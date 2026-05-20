Стихия обрушилась на Кубань. Подтоплены дворы, а в одном из районов оползень перекрыл дорогу

В Усть-Лабинском районе прошел сильный ливень, из-за которого сошел грунт на дорогу и подтопило дома

19 мая начальник МКУ «Ситуационный центр» Усть-Лабинского района Тимур Джаримов сообщил, что из-за непогоды и сильного ливня на территории округа сошел оползень. Грунт перекрыл дорогу между станицей Ладожской и хутором Братским — на мосту через реку Кубань. В связи с этим движение по данному участку перекрыли в обе стороны. Также закрыли дороги между станицей Ладожской и хуторами Красным и Александровским.

Заглохшие машины, затопленные улицы и смертельный удар молнии: Как Краснодар пережил непогоду

Глава района Станислав Гайнюченко в своем телеграм-канале сообщил, что вместе с представителями оперативных служб проверяет дома, где живут люди с проблемами по здоровью. Спасатели эвакуировали мужчину из затопленного сарая, в котором он пытался укрыться от непогоды.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что всего в Усть-Лабинском районе подтопило три двора — в хуторе Красном. Сейчас продолжается расчистка дороги между станицей Ладожской и хутором Братским. По данным на 9:00 19 мая, она оставалась перекрытой в обе стороны. На месте дежурят сотрудники полиции, а специалисты служб убирают упавшие деревья и ветки. Также из-за непогоды подтопило 37 дворов в поселке Прикубанском Новокубанского района, 4 двора в станице Геймановской Тбилисского района и 7 дворов в Армавире. Помимо этого из-за обильных осадков повысился уровень воды в реках. Это касается рек Горькая балка в Новокубанском районе, Лаба в Лабинске и в поселке Мостовском, Ецока в станице Ахметовской Лабинского района, Протока в селе Ачуево Славянского района.