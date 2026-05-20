19 мая «Советский спорт» сообщил, что ПФК «Кубань» может прекратить существование из-за проблем с финансированием. Игроки команды не получают зарплату с февраля. Большая часть из них вынуждена совмещать футбол с другой работой — например, на складах маркетплейсов. Травмированным футболистам приходится лечиться за свой счет.

В руководстве клуба обещают игрокам компенсировать долги по заработной плате, премиальным и лечению от травм, но сроки выплат не уточняют, как и причину финансовых проблем.

При этом у клуба не хватает денег даже на организацию выездных матчей. Так, «Кубань» получила техническое поражение в игре с «Динамо» из Владивостока, потому что не смогла найти необходимые 3 млн рублей на логистику и проживание. Сейчас клуб из Краснодара занимает 13-е место в турнирной таблице дивизиона «Серебро» Второй лиги А, набрав 13 очков после 13 туров весеннего сезона.

В ноябре 2025 года телеграм-канал Sport Baza сообщал, что зарплаты в клубе не выплачиваются с августа, а футболисты были готовы ждать только до конца ноября. Также «Кубань» проиграла иск туристической компании HolidayMAX: суд взыскал с клуба 2,6 млн рублей долга и 681 тыс. рублей пени.

Напомним, что важно различать две команды с одним названием. Оригинальный ФК «Кубань» — один из старейших клубов юга России, основанный в 1928 году. В своей истории клуб выступал в Премьер-лиге, играл в групповом этапе Лиги Европы (сезон-2013/14), но к 2018 году обанкротился и был ликвидирован с миллиардными долгами.

После краха «Кубани» болельщики и ветераны клуба создали свою общественную организацию и возродили команду на любительском уровне — ФК «Кубань», который играет в чемпионате Краснодарского края. В 2021 году фанаты выкупили эксклюзивное право на эмблему любимого клуба.