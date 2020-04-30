В Краснодаре священник заразился коронавирусом. Службы в его храме остановили
В Краснодаре в конце апреля приостановил все богослужения храм Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне, один из священников в котором заразился коронавирусом
Об этом 30 апреля рассказал настоятель храма Рождества Христова отец Александр (Игнатов). По его словам, ранее священника Димитрия Ветошкина пригласила женщина, которой удалили аппендицит. Настоятель храма уточнил, что протоиерея позвали для причащения, так как у больной несколько дней не спадала температура.
«Конечно, священник пришел к ней домой. Но даже не знал — и не знала она — что она уже была заражена коронавирусом. Батюшка, исполняя свой священный долг исповедовать болящего, заразился от нее», — поведал отец Александр.
Настоятель добавил, что и первое, и второе исследование на COVID-19 показали положительный результат. Сейчас Ветошкин находится в больнице и у него наблюдается положительная динамика. Отец Александр подчеркнул, что во время Пасхи все другие служители храма молились рядом с зараженным, поэтому все они, включая и настоятеля, теперь находятся на домашней самоизоляции.
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«Все священнослужители на основании предписания, которое мы получили от Роспотребнадзора, на срок 14 дней — а уже прошло 7 дней со дня госпитализации батюшки — должны посидеть дома», — сообщил он.
Отец Александр уточнил, что до окончания особого режима самоизоляции осталось семь дней, и это значит, что в течение недели, до 7 мая, в храме приостановлены богослужения.
По его словам, в храме провели полную дезинфекцию основного здания, киосков, чайной и трапезной.
«На этот период храм наш, при его проветривании, остается открытым, но прихожан я попрошу приходить и ставить свои свечки в часовню на улице», — уточнил священнослужитель.
Также будут работать киоски, надкладезная, где можно набрать воды, и пекарня.
Отец Александр рассказал, что после этого случая в епархии создадут специальную группу священников, которые пройдут подготовку и будут оснащены костюмами для посещения коронавирусных больных. Причем участвовать в этом будут иеромонахи, «у которых нет семей, нет детей, нет матушек».
«Берегите своих батюшек, особенно, когда вы приглашаете их к себе», — заключил он.
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