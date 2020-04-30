В Краснодаре священник заразился коронавирусом. Службы в его храме остановили

В Краснодаре в конце апреля приостановил все богослужения храм Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне, один из священников в котором заразился коронавирусом

Об этом 30 апреля рассказал настоятель храма Рождества Христова отец Александр (Игнатов). По его словам, ранее священника Димитрия Ветошкина пригласила женщина, которой удалили аппендицит. Настоятель храма уточнил, что протоиерея позвали для причащения, так как у больной несколько дней не спадала температура. «Конечно, священник пришел к ней домой. Но даже не знал — и не знала она — что она уже была заражена коронавирусом. Батюшка, исполняя свой священный долг исповедовать болящего, заразился от нее», — поведал отец Александр. Настоятель добавил, что и первое, и второе исследование на COVID-19 показали положительный результат. Сейчас Ветошкин находится в больнице и у него наблюдается положительная динамика. Отец Александр подчеркнул, что во время Пасхи все другие служители храма молились рядом с зараженным, поэтому все они, включая и настоятеля, теперь находятся на домашней самоизоляции.

Смотрите фоторепортаж: Пасхальная служба в краснодарском храме Рождества Христова во время карантина