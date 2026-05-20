В Анапе пройдут краевые соревнования по длинным нардам. Как участвовать?
Жителей Краснодарского края приглашают участвовать в региональных соревнованиях по длинным нардам (18+)
Федерация нард Краснодарского края анонсировала на 23-24 мая региональные соревнования по длинным нардам. Призовой фонд турнира составляет 150 тыс. рублей.
К участию приглашают спортсменов от 18 лет, имеющих постоянную или временную регистрацию. Для оформления заявки необходимо создать аккаунт в инфосистеме ФНР. Регистрация доступна до 21 мая включительно.
Амфоры, кратеры, килики:
При оформлении заявки нужно прикрепить фото следующих документов:
- паспорт;
- полис ОМС;
- справку о допуске к соревнованию от терапевта;
- страховку от несчастного случая;
- согласие на обработку персональных данных.
Эти же документы нужно взять с собой на соревнования.
Трунир пройдет 23-24 мая на улице Северной, 3Г (ресторан «Старая мельница»).
Длинные нарды — древняя настольная игра для двух игроков. Зародилась она в Центральной Азии, ее история насчитывает около 3500 лет.
Цель игры: провести все свои 15 шашек по полному кругу доски, завести их в свой «дом» и выбросить с доски раньше, чем это сделает соперник.
Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Дьявол носит Prada 2».