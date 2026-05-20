В Анапе пройдут краевые соревнования по длинным нардам. Как участвовать?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Федерация нард Краснодарского края»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Федерация нард Краснодарского края»

Жителей Краснодарского края приглашают участвовать в региональных соревнованиях по длинным нардам (18+)

Федерация нард Краснодарского края анонсировала на 23-24 мая региональные соревнования по длинным нардам. Призовой фонд турнира составляет 150 тыс. рублей.

К участию приглашают спортсменов от 18 лет, имеющих постоянную или временную регистрацию. Для оформления заявки необходимо создать аккаунт в инфосистеме ФНР. Регистрация доступна до 21 мая включительно.

Амфоры, кратеры, килики:

При оформлении заявки нужно прикрепить фото следующих документов:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • справку о допуске к соревнованию от терапевта;
  • страховку от несчастного случая;
  • согласие на обработку персональных данных.

Эти же документы нужно взять с собой на соревнования.

Трунир пройдет 23-24 мая на улице Северной, 3Г (ресторан «Старая мельница»).

Длинные нарды — древняя настольная игра для двух игроков. Зародилась она в Центральной Азии, ее история насчитывает около 3500 лет.

Цель игры: провести все свои 15 шашек по полному кругу доски, завести их в свой «дом» и выбросить с доски раньше, чем это сделает соперник.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Дьявол носит Prada 2».

Анапа Афиша События Спорт

Новости

Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1–2 года. Северный обход Новороссийска также на паузе
В школе Севастополя обрушился балкон с детьми. Пострадали десять учеников, некоторые — в тяжелом состоянии
Стихия обрушилась на Кубань. Подтоплены дворы, а в одном из районов оползень перекрыл дорогу
ПФК «Кубань» на грани ликвидации: игроки не получают зарплату и работают на складах маркетплейсов
В Анапе пройдут краевые соревнования по длинным нардам. Как участвовать?
Курение под запретом. Новые ограничения начнут действовать в Сочи с 1 июня

Лента новостей

Реклама на сайте