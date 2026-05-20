В Анапе пройдут краевые соревнования по длинным нардам. Как участвовать?

К участию приглашают спортсменов от 18 лет, имеющих постоянную или временную регистрацию. Для оформления заявки необходимо создать аккаунт в инфосистеме ФНР. Регистрация доступна до 21 мая включительно.

При оформлении заявки нужно прикрепить фото следующих документов:

паспорт;

полис ОМС;

справку о допуске к соревнованию от терапевта;

страховку от несчастного случая;

согласие на обработку персональных данных.

Эти же документы нужно взять с собой на соревнования.

Трунир пройдет 23-24 мая на улице Северной, 3Г (ресторан «Старая мельница»).

Длинные нарды — древняя настольная игра для двух игроков. Зародилась она в Центральной Азии, ее история насчитывает около 3500 лет.



Цель игры: провести все свои 15 шашек по полному кругу доски, завести их в свой «дом» и выбросить с доски раньше, чем это сделает соперник.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара показывают «Дьявол носит Prada 2».