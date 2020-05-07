«Посыпаю голову пеплом». Крымский вице-премьер извинился за прогулку в лесу во время карантина

Заместитель главы правительства Крыма Евгений Кабанов 6 мая извинился за нарушение режима карантина и попросил выписать ему штраф

Напомним, с 17 марта в Крыму действует режим повышенной готовности, позже власти заменили его на режим полной самоизоляции для всех граждан, за исключением работающих на жизненно важных предприятиях. Со 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост, а с 9 апреля всех граждан, прибывающих на полуостров из других регионов, обязали соблюдать двухнедельную самоизоляцию или добровольно отправляться в обсерватор.

26 апреля замглавы правительства Крыма Евгений Кабанов опубликовал в соцсетях фотографии с прогулок по горам, у моря, и призвал всех присоединяться к открытию купального сезона. На данный момент публикация недоступна, уточнил телеканал «360».

На публикации чиновника обратили внимание местные жители и председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он назвал эту историю «вопиющей».

«Глава региона вводит строжайшие ограничения, а его прямой подчиненный плевать хотел на эти указания, да еще и провоцирует людей, предлагая им присоединяться […] Самое правильное в данном случае со стороны руководителя — принять жесткие меры, то есть уволить. Если этих мер не предпринимать, то грош цена информационной политике властей на местах. Как ты потом выйдешь к людям их к чему-то призывать и что-то им запрещать, если твои подчиненные сами это не выполняют?», — заявил Малькевич сетевому изданию «Клуб регионов».

6 мая Кабанов извинился за свой проступок в прямом эфире на телеканале «Крым 24». «Это было на прошлых выходных. Необдуманный был поступок во время выходного дня прогуляться по лесу […] Извиняюсь перед всеми жителями, которые находятся на самоизоляции», — сказал чиновник.