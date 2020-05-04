Первышов рассказал, что строительство трамвайной ветки на улице Московской в Краснодаре начнется не раньше осени

Власти Краснодара рассказали 4 мая о сроках строительства будущей трамвайной ветки на улице Московской и благоустройстве окружающей территории

В январе 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил , что строительство трамвайной линии планируют начать не позднее июля, а в марте его заместитель рассказал, что новую ветку в краевом центре планируют построить за 13 месяцев. Тогда в мэрии отметили, что строительно-монтажные работы обойдутся примерно в 550 млн рублей, проектные — 49,5 млн рублей.

Напомним, в феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку до Метальникова. В мэрии заявили, что для строительства нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Спустя два месяца Верховный Суд вернул эти земли муниципалитету. Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской.

4 мая Первышов сказал, что работы могут начаться осенью:

«Сегодняшняя ситуация коснулась финансовой стороны многих проектов. Многие предприятия и организации сегодня не работают или работают не в полную силу. Конечно, падает налоговая база. В Краснодаре также придется сокращать многие расходные обязательства. Однако строительство трамвайной линии по улице Московской — один из приоритетных проектов, который мы должны начать реализовывать в этом году. Поэтому будем изыскивать нужные средства, чтобы осенью работы стартовали».

В пресс-службе мэрии рассказали, что в районе улиц Московской и Метальникова, на участке напротив ТЦ «Стрелка», возле строящегося торгового центра «при участии инвестора» планируют озеленить территорию и сделать «перехватывающую парковку» для пассажиров новой трамвайной ветки.

Кроме того, на Метальникова, от Московской в сторону Ростовского шоссе, хотят создать новый бульвар. Его планируется сделать с правой стороны дороги. Ширина зеленой зоны должна составить 30-40 метров.

В пресс-службе администрации добавили, что необходимо еще завершить работу с собственниками земельных участков.