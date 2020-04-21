Кадыров побрился налысо после вопроса об открытии парикмахерских в Чечне
21 апреля в интернете появилось видео, в котором побрившийся налысо Рамзан Кадыров предлагает мужчинам последовать его примеру
Видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым появилось 21 апреля в инстаграме государственного канала «Грозный». В нем побрившийся налысо политик обратился к зрителям на чеченском языке.
«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — цитирует Кадырова «Грозный-Информ».
Глава Чечни напомнил, что пророк Мухаммад тоже брил голову и что в исламе это приветствуется, пишет «Чечня сегодня». Кадыров призвал всех следовать его примеру.
Накануне, 20 апреля, во время заседания оперштаба у него спросили о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских во время пандемии коронавируса. Тогда Кадыров ответил, что надо дать голове немного отдохнуть и побриться налысо. Политик посоветовал следовать примеру председателя и первого зампредседателя правительства Чечни.
Напомним, 9 апреля Кадыров сравнил нарушающих режим самоизоляции с террористами. Оказалось, что так он делает не в первый раз.
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