Кадыров дважды сравнил нарушающих режим самоизоляции с террористами

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 апреля высказался о тех, кто не соблюдает меры профилактики в период пандемии коронавируса. Это не первое подобное сравнение политика

Об этом Кадыров рассказал на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Собрание транслировали в прямом эфире в инстаграме главы региона. Отметим, что круглый стол прошел на открытом воздухе, а члены штаба сидели за круглым столом без масок. Кадыров рассказал, что в Чечне принимаются все меры — «от обеспечения людей качественными медицинскими услугами до дезинфекции улиц, дворов и подъездов». Он отметил, что единичные случаи безответственности могут иметь фатальные последствия. В качестве примера Кадыров рассказал о случае на похоронах в селе Новые Атаги. У членов семьи умершего были симптомы COVID-19, но они не сообщили об этом врачам и местным властям, при этом мероприятие посетили другие люди. Предварительные тесты выявили коронавирус у четверых родственников умершего. «Для меня человек, который подвергает опасности окружающих в период пандемии коронавируса, хуже террориста. Если членов НВФ мы можем найти и нейтрализовать, то скрывавший симптомы COVID-19 является куда более коварным и опасным врагом», — отметил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что таких людей надо наказывать по всей строгости закона. Кроме того, по его словам, были случаи, когда жители республики пытались приехать домой через аэропорты соседних регионов. Такие попытки избежать процедур теста и самоизоляции также будут жестко пресекаться, заявил Кадыров на своей странице «ВКонтакте». Это не первое сравнение нарушающих меры профилактики коронавируса с террористами у Кадырова. В прошлый раз он высказывался аналогичным образом 26 марта в эфире ЧГТРК «Грозный». «Поступила информация: те люди, которые должны были быть на карантине, были в центре города Грозного. Таких людей надо задерживать, находить самую неприятную... что там, следственный изолятор, другое какое-нибудь заброшенное место, закрыть сверху на замок, внутри чтобы было холодно, и держать его там без еды», — предложил он.