Количество зараженных коронавирусом на Кубани превысило 800 человек

В России за последние сутки, с 26 на 27 апреля, коронавирус выявили более чем у 6,1 тыс. человек, в том числе у 57 жителей Краснодарского края

За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 тыс. 198 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба, выздоровели 579 человек, умерли 50 пациентов.

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В топ-3 регионов с наибольшим числом случаев заражения попали Москва (+2 тыс. 871), Московская область (+638) и Нижегородская область (+207). В регионах юга и Северного Кавказа выявили 494 новых случая инфицирования: Дагестан — 167, Ростовская область — 65, Краснодарский край — 57 , Северная Осетия — 53, Ингушетия — 38, Ставропольский край — 33, Кабардино-Балкария — 29, Чечня — 20, Карачаево-Черкесия — 19, Адыгея — 8, Севастополь — 3 и Крым — 2. За все время наблюдения в стране зафиксировали 87 тыс. 147 человек с инфицированием в 85 регионах. Подтверждены 794 летальных исхода, выздоровели 7 тыс. 346 человек. В Краснодарском крае распределение новых случаев заражения выглядит так: Краснодар — 37 человек, среди них три ребенка 1,5; 9 и 12 лет;

Сочи — 4 человека, в том числе двое детей 7 и 13 лет;

Тимашевский район — 3 человека;

Лабинск, станица Северская, станица Калининская — по 2 человека;

Армавир, Абинский, Усть-Лабинский, Новокубанский, Успенский, Выселковский, Крымский районы — по 1 человеку.

Таким образом, на Кубани всего выявили 837 человек с коронавирусом, в их числе 62 ребенка. 132 человека выздоровели, количество скончавшихся не изменилось со вчерашнего дня — их 19.