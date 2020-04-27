Количество зараженных коронавирусом на Кубани превысило 800 человек
В России за последние сутки, с 26 на 27 апреля, коронавирус выявили более чем у 6,1 тыс. человек, в том числе у 57 жителей Краснодарского края
За минувшие сутки в России зарегистрировали 6 тыс. 198 новых случаев заражения COVID-19. По данным федерального оперштаба, выздоровели 579 человек, умерли 50 пациентов.
В топ-3 регионов с наибольшим числом случаев заражения попали Москва (+2 тыс. 871), Московская область (+638) и Нижегородская область (+207). В регионах юга и Северного Кавказа выявили 494 новых случая инфицирования: Дагестан — 167, Ростовская область — 65, Краснодарский край — 57, Северная Осетия — 53, Ингушетия — 38, Ставропольский край — 33, Кабардино-Балкария — 29, Чечня — 20, Карачаево-Черкесия — 19, Адыгея — 8, Севастополь — 3 и Крым — 2.
За все время наблюдения в стране зафиксировали 87 тыс. 147 человек с инфицированием в 85 регионах. Подтверждены 794 летальных исхода, выздоровели 7 тыс. 346 человек.
В Краснодарском крае распределение новых случаев заражения выглядит так:
- Краснодар — 37 человек, среди них три ребенка 1,5; 9 и 12 лет;
- Сочи — 4 человека, в том числе двое детей 7 и 13 лет;
- Тимашевский район — 3 человека;
- Лабинск, станица Северская, станица Калининская — по 2 человека;
- Армавир, Абинский, Усть-Лабинский, Новокубанский, Успенский, Выселковский, Крымский районы — по 1 человеку.
Таким образом, на Кубани всего выявили 837 человек с коронавирусом, в их числе 62 ребенка. 132 человека выздоровели, количество скончавшихся не изменилось со вчерашнего дня — их 19.
20 пациентов находятся в тяжелом состоянии: 5 — в инфекционной больнице № 2 Сочи, 4 — в горбольнице Горячего Ключа, 3 — в краевой больнице № 2, по 2 — в СКИБ, Тихорецкой и Ленинградской ЦРБ, по 1 — в горбольнице № 3 Краснодара и Лабинской ЦРБ.
В стационарах сейчас остаются 1 тыс. 267 человек, дома под наблюдением — 8 тыс. 741 человек. В обсерваторах края содержат 1 тыс. 64 человека — это те, кто приехал в край из других регионов и вынужден пройти двухнедельный режим самоизоляции. Их состояние в норме, сообщили в краевом оперштабе 27 апреля.
Тем временем общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 3 млн человек. Напомним, отметка в 1 млн человек была пройдена 2 апреля, 1,5 млн — 9 апреля, 2 млн — 15 апреля.
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