В больнице Дагестана для заболевших медсестер устроили палату в подсобке

Заведующую инфекционным отделением Дербентской городской больницы в апреле отстранили от должности после появления видео, где медсестры лечились в подсобке

В социальных сетях появилось видео, на котором шесть медсестер Центральной городской больницы Дербента лежат в подсобке на койках, а их коллега ставит им капельницу. «Все заболели девочки. Холодное помещение — замерзли, заболели», — говорит автор видео.

Глава Дербента Хизри Абакаров прокомментировал ситуацию на своей странице в инстаграме. Он сообщил, что встретился с главным врачом Дербентской ЦГБ Абдулкафаром Шихмагомедовым, чтобы обсудить видео, а в медучреждении провели проверку.

Шихмагомедов сообщил, что в инфекционном отделении ЦГБ сейчас функционирует две изолированных друг от друга части. В первой находится провизорное отделение, в котором содержатся пациенты с признаками простуды и других инфекционных заболеваний. А во второй части лечат пациентов с коронавирусом. Ситуация на видео произошла в первой части больницы.

«Часть младшего медицинского персонала почувствовала себя плохо, для них организовали импровизированную палату в помещении для хранения постельного белья, и они самостоятельно проводили себе лечение. По итогам проверки заведующую инфекционным отделением отстранили от работы, выговоры получили инфекционист и заместитель главного врача по лечебной работе», — написал глава Дербента.

Он добавил, что каждой медсестре завели историю болезни, их перевели в «хорошие палаты» в здании старого роддома.

В пресс-службе регионального минздрава также заявили «Интерфаксу», что медсестры занимались самолечением.

«У этих медсестер ОРВИ. Они прошли компьютерную томографию (КТ). Каких-либо признаков вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса, у них не обнаружено. Женщины чувствуют себя сейчас хорошо, они под наблюдением врачей», — прокомментировали инцидент в ведомстве.