В Сочи две зараженные коронавирусом семьи отказались от госпитализации, теперь их ждет суд

Краснодарский край

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25 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Краснодарском крае рассказал о том, что в Сочи выявили две инфицированные семьи

Сначала коронавирус нашли у пожилой сочинской пары. После этого начали отрабатывать их круг общения и брать анализы у родственников. Коронавирус нашли у пятерых детей из двух семей. 24 апреля врачи скорой медицинской помощи приехали к первой семье и вручили постановление от Роспотребнадзора о необходимости эвакуировать детей с матерью в инфекционную больницу №2. Однако женщина отказалась уезжать. После того, как на место приехал наряд полиции, местная жительница в грубой форме отказалась впускать и полицейских, и бригаду медиков домой, сообщили в оперштабе.

В тот же день медработники, сразу с полицией, приехали ко второй семье. Отец детей рассказал, что они вместе с матерью ушли гулять в неизвестном направлении. Трубку женщина при этом не брала. Мужчина не впустил полицию и бригаду СМП в дом.

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25 апреля выяснилось, что COVID-19 есть и у родителей детей. Однако все заразившиеся отказались от эвакуации: они не реагируют на предупреждения и не отвечают на телефонные звонки. Теперь их госпиталазируют принудительно после решения суда.

В оперативном штабе отметили, что такие «многочасовые и безрезультатные вызовы» затратны и физически, и материально:

«В данном случае для эвакуации были привлечены две фельдшерские бригады СМП. Общее время, затраченное на вызовы, составило 5 часов. Стоимость работы 1 часа бригады составляет 2 тыс. 937 рублей. Кроме того, амортизация защитного костюма "Кварц — 1М", в которых находились медики, с учетом ресурса фильтрующего элемента и 5-часовой работы в составе двух человек, стоит 4 тыс. 395 руб. Общий итог затрат составил 19 тыс. 80 рублей».

Напомним, на Кубани принудительную госпитализацию инфицированных коронавирусом, а также подозреваемых на заражение позволило проводить постановление главного санитарного врача региона от 6 апреля. Такую процедуру назначает суд, в который обращается Роспотребнадзор после того, как люди отказываются ехать в больницу добровольно. Таким образом в крае эвакуировали десять человек, писали 22 апреля Юга.ру.

По последним данным к 25 апреля, на Кубани COVID-19 выявили у 707 человек, из них 55 дети. Выздоровели 122 пациентов, умерли 18 человек.

Здравоохранение Карантин Коронавирус Медицина Сочи

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