На Кубани выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае к 26 апреля количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 73

За последние сутки в России подтвердили 6 тыс. 361 случай коронавируса. 46% из них не имели симптомов болезни, заявили в оперативном штабе . Также за минувшие сутки умерли 66 человек, выздоровели — 517 пациентов.

В Краснодарском крае за сутки с 25 по 26 апреля число инфицированных увеличилось на 73 человека. 44 случая зафиксировали в Краснодаре, восемь — в Сочи, пять — в Ейске, трое — в Калиниском районе. Еще по два новых случая в Усть-Лабинском и Тихорецком районах.

Также по одному заболевшему в Абинском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Динском, Гулькевичском, Кавказском, Брюховецком районах и в Анапе.

Продолжают стационарное лечение 1 тыс. 154 человека. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7 тыс. 19 человек, добавили в краевом оперштабе.

Таким образом, сейчас в крае зафиксировано 780 случаев заражения коронавирусом, среди них 57 детей. 125 пациентов выздоровели, 21 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Новых случаев смерти людей с COVID-19 за последние два дня не было, таким образом, в регионе умерли 18 человек.

Всего в России на 26 апреля зарегистрировано 80 тыс. 949 случаев инфицирования. Умерли 747 человек, выздоровели 6 тыс. 767 человек.