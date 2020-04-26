На Кубани выявили 73 новых случая заражения коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае к 26 апреля количество зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 73

За последние сутки в России подтвердили 6 тыс. 361 случай коронавируса. 46% из них не имели симптомов болезни, заявили в оперативном штабе. Также за минувшие сутки умерли 66 человек, выздоровели — 517 пациентов.

Читайте также:

В Краснодарском крае за сутки с 25 по 26 апреля число инфицированных увеличилось на 73 человека. 44 случая зафиксировали в Краснодаре, восемь — в Сочи, пять — в Ейске, трое — в Калиниском районе. Еще по два новых случая в Усть-Лабинском и Тихорецком районах.

Также по одному заболевшему в Абинском, Северском, Тимашевском, Новопокровском, Динском, Гулькевичском, Кавказском, Брюховецком районах и в Анапе.

Продолжают стационарное лечение 1 тыс. 154 человека. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 7 тыс. 19 человек, добавили в краевом оперштабе.

Таким образом, сейчас в крае зафиксировано 780 случаев заражения коронавирусом, среди них 57 детей. 125 пациентов выздоровели, 21 пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Новых случаев смерти людей с COVID-19 за последние два дня не было, таким образом, в регионе умерли 18 человек.

Всего в России на 26 апреля зарегистрировано 80 тыс. 949 случаев инфицирования. Умерли 747 человек, выздоровели 6 тыс. 767 человек.

Карантин Коронавирус Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Умер солист Кубанского казачьего хора Владимир Турченко
Италия оставит границы закрытыми для туристов до конца года
На Кубани выявили 73 новых случая заражения коронавирусом
В Новороссийске мотоциклист наехал на бордюр и погиб
В Краснодаре за день выписали 207 штрафов нарушающим карантин
В Майкопе загорелся мусорный полигон

Лента новостей

Реклама на портале