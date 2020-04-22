На Кубани по решению суда начали принудительно госпитализировать людей с подозрением на COVID-19

В Краснодарском крае в апреле суды вынесли решения о принудительной госпитализации тех пациентов, у которых заподозрили коронавирус и которые отказались лечиться в больнице добровольно

6 апреля главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление «Об организации дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 в Краснодарском крае». Документ установил, что в случае, если у пациента подозревается коронавирус, его необходимо незамедлительно перевести в стационар для дальнейших лечения и анализов. При отказе человека от добровольной госпитализации за дело может взяться суд.

В период действия карантина в суды от Роспотребнадзора поступило 13 дел к 15 гражданам о принудительной госпитализации. Такие иски появились в Динском, Выселковском, Кореновском, Туапсинском районном и Туапсинском городском судах. В итоге 10 из 15 человек забрали в больницы принудительно, сообщили 22 апреля в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Остальные граждане, у которых подозревают заражение коронавирусом, согласились сами отправиться на госпитализацию до судебного заседания.