На Кубани по решению суда начали принудительно госпитализировать людей с подозрением на COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае в апреле суды вынесли решения о принудительной госпитализации тех пациентов, у которых заподозрили коронавирус и которые отказались лечиться в больнице добровольно

6 апреля главный санитарный врач Краснодарского края Мария Потемкина подписала постановление «Об организации дополнительных мер по снижению рисков распространения COVID-19 в Краснодарском крае». Документ установил, что в случае, если у пациента подозревается коронавирус, его необходимо незамедлительно перевести в стационар для дальнейших лечения и анализов. При отказе человека от добровольной госпитализации за дело может взяться суд.

В период действия карантина в суды от Роспотребнадзора поступило 13 дел к 15 гражданам о принудительной госпитализации. Такие иски появились в Динском, Выселковском, Кореновском, Туапсинском районном и Туапсинском городском судах. В итоге 10 из 15 человек забрали в больницы принудительно, сообщили 22 апреля в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Остальные граждане, у которых подозревают заражение коронавирусом, согласились сами отправиться на госпитализацию до судебного заседания.

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Напомним, в крае к 22 апреля новой формой коронавируса заразились 481 человек, 14 умерли. Одним из тех, кто скончался с диагнозом COVID-19, был врач Лабинской ЦРБ.

Коронавирус Медицина Суд

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