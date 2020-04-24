Два человека с коронавирусом умерли за сутки на Кубани

В Краснодарском крае к 24 апреля умерли два человека с подтвержденным COVID-19

В Краснодарском крае за сутки заболело 84 человека и двое умерли. Всего к 24 апреля в регионе находятся 623 человека с подтвержденным COVID-19, умерло уже 18 человек.

Первая умершая, 72-летняя женщина , находилась на лечении в Ейской ЦРБ с бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью. Коронавирус у нее подтвердили 17 апреля. Пациентку перевели в реанимацию Ленинградской ЦРБ с двухсторонней пневмонией, где она скончалась.

Второй смертельный случай зафиксирован в Краснодаре. 81-летняя женщина страдала ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий, органическим расстройством личности, хроническим вирусным гепатитом и хронической болезнью почек. 20 апреля тест на коронавирус показал положительный результат. Пенсионерку перевели в реанимацию городской клинической больницы № 3, спасти ее не удалось, сообщили в краевом оперштабе.

Всего в крае зафиксировано 18 летальных исходов: 5 — в СКИБ, 4 — в горбольнице № 3 Краснодара, по 2 случая — в краевой больнице № 2, Лабинской ЦРБ и Ленинградской ЦРБ, по 1 — в инфекционной больнице № 3 Новороссийска, Усть-Лабинской и Ейской ЦРБ.