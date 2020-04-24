На Кубани за сутки выявили 84 новых случая заражения коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 24 апреля сообщил о том, что число зараженных COVID-19 за день выросло на 84

Оперштаб Москвы сообщил, что в России за сутки коронавирусом заразились 5 тыс. 849 жителей 82 регионов. При этом 46% случаев — без клинических проявлений, сообщил RT.

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За сутки на юге и Северном Кавказе заболел 431 человек: в Дагестане — 113, 84 — в Краснодарском крае, 64 — в Ростовской области. В Ингушетии заразились 38 человек, в Северной Осетии коронавирус диагностировали у 33 пациентов. На Ставрополье за сутки выявили 26 инфицированных, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии — по 25. В Чечне заразилось 18 человек, в Адыгее выявили 3 новых случая инфицирования, еще 2 — в Крыму. Всего по данным на 24 апреля в России заражено 68 тыс. 622 человека . Выздоровели 5 тыс. 568 пациентов, 615 инфицированных умерли.

Оперштаб Кубани сообщил, что среди 84 заболевших на Кубани пятеро несовершеннолетних — двое в Сочи (3 и 17 лет), 11-летний ребенок в Новороссийске, 13-летние подростки в Краснодаре и Кореновском районе. В столице Кубани выявили 40 новых случаев, 7 — в Сочи, еще 5 — в Тимашевском и Тихорецком районах, по 4 — в Новороссийске, Ейске и Щербиновском районе, 3 — в Кореновском районе, по 2 — в Калининском и Динском районах, по 1 — в Армавире, Красноармейском, Темрюкском, Абинском, Каневском и Славянском районах, Туапсе и Анапе. Старшему пациенту 84 года. Всего на сегодня в регионе 623 человека с подтвержденным COVID-19, умерло уже 18 человек.

16 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, из них 5 — в инфекционной больнице № 2 Сочи, 3 — в Тихорецкой ЦРБ, по 2 — в СКИБ, Лабинской и Красноармейской райбольницах, а также в горбольнице Горячего Ключа. Из больниц выписали всего 118 человек, из них 18 детей, в том числе за последние сутки — 14 человек. Дома под наблюдением врачей находится 8 тыс. 41 человек, включая 387 детей. В обсерваторах разместили 778 человек — 409 в Сочи, 114 — в Анапе, 103 — в Краснодаре, 82 — в поселке Кабардинка, 23 — в Туапсе, 21 — в станице Динской, 11 — в станице Кущевской, 9 — в Армавире, 6 — в станице Голубицкой. Их состояние в норме. Всего на сегодня в больницы обратилось 2 тыс. 253 человека с подозрением на коронавирус, из них 255 детей. В стационарах остаются 1 тыс. 210 пациентов, в том числе 94 ребенка.