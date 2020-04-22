В Анапе 112 казаков самоизолировались
В Анапе 112 казаков отправились на самоизоляцию после возвращения из Москвы
В Краснодарском крае 31 марта ввели карантин, чтобы уменьшить распространение коронавируса. Затем его продлили до 18 апреля, но с некоторыми послаблениями. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о продлении карантина в регионе до 30 апреля. Кроме того, 16 апреля власти решили, что все въезжающие в регион должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
С конца февраля казаки с разных районов края были в Москве. Там они участвовали в репетициях парада Победы на Красной площади, а после отмены праздника вернулись обратно на Кубань.
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Казаки из Анапы решили пройти 14-дневную самоизоляцию, чтобы исключить заболевание коронавирусом, а уже потом вернуться домой. На это время они поселились в пансионате «Высокий берег». В пресс-службе администрации Анапы уточнили, что все казаки здоровы, заболевших среди них на данный момент нет. За их состоянием наблюдают.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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