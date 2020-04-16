Путин перенес парад Победы из-за коронавируса

Краснодарский край, Вся Россия

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16 апреля президент Владимир Путин сообщил о переносе парада в честь 75-летия Победы

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил нерабочие дни до 30 апреля.

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Президент несколько раз выступал с обращениями к гражданам по поводу пандемии коронавируса, а его заседания с правительством теперь проводятся дистанционно и транслируются онлайн.

16 апреля Путин на совещании с членами Совета Безопасности объявил о переносе парада в честь 75-летия Победы, написал RT.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — заявил Путин.

Он сказал, что парад Победы и все остальные мероприятия, которые должны были пройти к 75-летию Победы, состоятся в 2020 году. Но планируемой даты пока не назвал.

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Коронавирус, или COVID-19, — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта стало известно об ухудшении ситуации.

В России к 16 апреля зафиксировали COVID-19 у 27 тыс. 938 человек в 84 регионах России, в том числе у 260 жителей Краснодарского края.

Великая Отечественная война Ветераны Владимир Путин День Победы История Президент России

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