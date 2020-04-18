Из-за коронавируса чиновникам разрешили отчитаться о доходах попозже
Президент Владимир Путин 17 апреля продлил срок подачи деклараций о доходах и имуществе до 1 августа
Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил нерабочие дни до 30 апреля.
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Из-за введенных на территории России мер по борьбе с коронавирусом, 17 апреля президент подписал указ, согласно которому подача деклараций о доходах и имуществе за 2019 году продлевается до 1 августа 2020 года, сообщил RT.
В том числе, сроки предоставления сведений о доходах коснутся руководителей федеральных госучреждений и чиновников.
Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ Путина связан с тем, что многие чиновники находятся на самоизоляции и не могут собрать документы.
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«Речь идет о сдаче деклараций. Некоторые сотрудники оказались на "удаленке". Из-за режима самоизоляции они просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы. Чтобы не подвергать их риску, было принято такое решение», — рассказал РИА «Новости» Песков.
Обычно декларации подаются до 30 апреля включительно, уточнила Meduza.
Как писали Юга.ру, в России к 18 апреля вирус подтвердился у 36 тыс. 793 человек. На Кубани выявили 335 заболевших COVID-19, 4 человека скончались.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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