Из-за коронавируса чиновникам разрешили отчитаться о доходах попозже

Президент Владимир Путин 17 апреля продлил срок подачи деклараций о доходах и имуществе до 1 августа

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в конце марта президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил нерабочие дни до 30 апреля.

Из-за введенных на территории России мер по борьбе с коронавирусом, 17 апреля президент подписал указ, согласно которому подача деклараций о доходах и имуществе за 2019 году продлевается до 1 августа 2020 года, сообщил RT.

В том числе, сроки предоставления сведений о доходах коснутся руководителей федеральных госучреждений и чиновников.