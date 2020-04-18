В России за сутки выявили почти 5 тыс. случаев коронавируса
Оперативный штаб 18 апреля опубликовал сводку подтвержденных случаев коронавируса в России
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире, а спустя 12 дней сообщила об ускорении темпов распространения COVID-19. К 15 апреля коронавирусом были заражены уже более 2 млн человек.
18 апреля, по официальным данным, за сутки в России выявили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса в 79 регионах. Выздоровели 467 пациентов.
Больше всего случаев заражения зафиксировали в Москве (+2 тыс. 649), Московской области (+428) и Санкт-Петербурге (+139). В Чечне зарегистрировали за сутки 60 заболевших коронавирусом, в Ставропольском крае 54, в Краснодарском крае 45, в Дагестане 44, в Ингушетии 36, Северной Осетии 29, в Ростовской области зафиксировали 29 новых случаев, в КБР 22, в Адыгее 5, в Крыму 3, а в КЧР 1.
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Кроме того, за сутки от коронавируса умерли 40 человек: 21 в Москве, четыре заболевших в Воронежской области, два в Республике Ингушетия, два в Псковской области, и по одному летальному исходу было зафиксировано в Калужской, Ивановской, Мурманской, Новгородской, Свердловской, Орловской, Волгоградской и Кемеровский областях, а также в Санкт-Петербурге и Хабаровском крае. Один новый летальный случай зарегистрирован в Краснодарском крае.
Всего в стране к 18 апреля подтвердились 36 тыс. 793 случаев COVID-19 в 85 регионах. От коронавируса в России умерли 313 человек, выздоровели 3 тыс. 57 пациентов, написал RT.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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