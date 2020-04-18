На Кубани за сутки зарегистрировали 45 случаев коронавируса. Одна женщина умерла, но власти сообщили об этом не сразу

18 апреля стало известно о 45 новых случаях заражения в Краснодарском крае и одном летальном исходе

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. В России к 18 апреля вирус подтвердился у 36 тыс. 793 человек.

По данным федерального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса, в Краснодарском крае зарегистировали 45 случаев коронавируса за сутки и один летальный исход. Согласно официальной статистике, в регионе на сегодняшний день 335 заболевших COVID-19 и 4 смерти, вызванные коронавирусом.

Позже на сайте администрации края опубликовали информацию о новых случаях заражения. Сообщается, все заболевшие ранее контактировали с зараженными вирусом.

12 новых случаев COVID-19 зарегистировали в Краснодаре, девять в Сочи, восемь в Ейске, по два новых случая в Туапсе, Тихорецком, Щербиновском и Апшеронском районах. В Белореченском, Выселковском, Крыловском, Отрадненском, Калининском, Кореновском, Красноармейском районах и в Горячем Ключе выявлено по одному случаю заражения новой инфекцией.

Возраст заболевших — от 7 до 87 лет. В том числе три ребенка, два из которых заболели в Ейском районе, а один в Апшеронском.

В медучреждения региона с подозрением на коронавирус обратились 1 тыс. 227 человек, среди которых 186 детей. Под медицинским наблюдением по месту жительства находятся 5 тыс 967 человек.

К 18 апреля Роспотребнадзор провел 22 тыс. 494 теста на коронавирус, а региональный минздрав — 22 тыс. 51. В стационарах края лечатся 508 человек, из них 64 ребенка. 21 заболевший находится в тяжелом состоянии, еще 165 в состоянии средней тяжести.

Выздоровели и выписаны 54 пациента. В обсерваторах находится 191 человек, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

В сообщении, опубликованном на сайте в 11:06 18 апреля написали, что всего на Кубани подтвердилось 335 случаев коронавируса, трое заболевших умерли.