Власти Новороссийска рассказали о происхождении свалки из свежих овощей и фруктов, которую нашли за городом

Напомним, 8 апреля в сети появилось видео со свалкой из свежих упакованных помидоров, а также перцев и яблок. Очевидец рассказал, что нашел их в горах под Новороссийском и что они там находятся не менее недели. При этом на контейнерах не был указан магазин, выбросивший продукты.

Специалисты управления контроля городского хозяйства и полицейские провели проверку. Они выяснили, что выброшенные овощи и фрукты импортировала компания ООО «Роял Фреш». В пресс-службе мэрии 13 апреля порталу Юга.ру уточнили, что организация поставляет продукцию в рестораны, магазины и крупные торговые сети. Как уточнял ранее автор видео, овощи и фрукты импортировали из Египта.

«Установлено, что сама компания не выбрасывала плоды. Скорее всего, это сделал кто-то из заказчиков. Например, магазин, который не смог реализовать продукцию. В руководстве "Роял Фреш" назвали такое обращение с продуктами варварским и согласились убрать выявленные свалки за свой счет», — отметили власти Новороссийска.

В компании объяснили, что обычно в случае порчи продукты не выбрасывают, а уничтожают на специальном полигоне. Для таких работ у «Роял Фреш» заключен договор с регоператором.