В горах под Новороссийском нашли свалку из свежих упакованных фруктов и овощей. Власти начали проверку

Видео «Всяко разно из Китая» опубликовал на своем YouTube-канале Сергей Архипов. Он рассказал, что о выброшенных продуктах ему сообщили знакомые и что они лежат на поляне в горах не менее недели.

Судя по видео, в одно и то же место под городом свалили помидоры, перцы и яблоки. Фрукты и перец лежали в единой куче, часть помидоров выбросили в цельной упаковке, еще часть — оставили в ящиках. По словам Архипова, красный перец и большинство яблок местные жители уже разобрали. Некоторые оставшиеся продукты сгнили, другие же на момент съемки оставались в свежем состоянии.

«Помидорчики красные, хорошие. Тут так-то, по-хорошему, можно выбрать [...] Упаковано, запечатано, еще никто не доставал. Отличные черри», — рассказал автор.

При этом на упаковках не был указан магазин, закупивший продукты. Архипов уточнил, что на маркировке, приклеенной к контейнерам, напечатали страну происхождения — Египет.

В мэрии Новороссийска порталу Юга.ру сообщили 9 апреля, что по факту обнаружения несанкционированной свалки с продуктами проводится проверка.

«Специалисты управления городского хозяйства вместе с представителями правоохранительных органов выехали на место. Им предстоит выяснить, кто и по какой причине выбросил продукты. Также к нарушителю будут применены законные меры наказания за организацию несанкционированной свалки», — сказали в пресс-службе.