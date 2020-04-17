На мосту через реку Джубгу запустили движение

В августе 2018 года стало известно о планах реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. Росавтодор разработал концепцию, согласно которой на месте двухполосного горного серпантина могут построить четырехполосную скоростную трассу длиной в 119,5 км.

Когда работы по строительству и обустройству нового двухполосного моста трассы М4 «Дон» через реку Джубгу были окончены, на него переключили движение транспорта в Москву, в сторону Новороссийска и Черного моря. К сегодняшнему дню скоростной режим на участке установлен в пределах 50 км/ч. До этого автомобили двигались в обобих направлениях по старому мосту, его вместе с подходами планируют реконструировать, сообщили в ГК «Автодор».

После окончания всех работ на трассе организуют движение по четырем полосам через реку Джубгу. По двум полосам нового моста автомобили будут двигаться из Новороссийска в Краснодар (обратное направление, то есть в Москву), по двум полосам реконструированного — в прямом направлении, то есть из Москвы на Краснодар и далее в Новороссийск.