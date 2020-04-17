На мосту через реку Джубгу запустили движение
Госкомпания «Автодор» 16 апреля сообщила о запуске движения на трассе М4 «Дон» через реку Джубгу
В августе 2018 года стало известно о планах реконструкции трассы А147 от Джубги до Сочи. Росавтодор разработал концепцию, согласно которой на месте двухполосного горного серпантина могут построить четырехполосную скоростную трассу длиной в 119,5 км.
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Когда работы по строительству и обустройству нового двухполосного моста трассы М4 «Дон» через реку Джубгу были окончены, на него переключили движение транспорта в Москву, в сторону Новороссийска и Черного моря. К сегодняшнему дню скоростной режим на участке установлен в пределах 50 км/ч. До этого автомобили двигались в обобих направлениях по старому мосту, его вместе с подходами планируют реконструировать, сообщили в ГК «Автодор».
После окончания всех работ на трассе организуют движение по четырем полосам через реку Джубгу. По двум полосам нового моста автомобили будут двигаться из Новороссийска в Краснодар (обратное направление, то есть в Москву), по двум полосам реконструированного — в прямом направлении, то есть из Москвы на Краснодар и далее в Новороссийск.
Как писали Юга.ру, в ценах 2017 года стоимость проекта трассы Джубга — Сочи достигла 1,2 трлн рублей. Позже Минтранс назвал сумму в 1,6 трлн рублей. В ведомстве также заявили, что анализируют варианты более дешевой альтернативы планируемой дороги.
В марте 2019-го Росавтодор все-таки изменил проект скоростной трассы в Сочи, сократив ее протяженность до 80,5 км и снизив стоимость до 1 трлн рублей. Срок строительства увеличили до 2037 года вместо 2024–2025 годов.
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