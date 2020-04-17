«Аэрофлот» перестал продавать билеты на международные рейсы до августа — «Ъ»

«Аэрофлот» остановил продажи билетов в зарубежные города до конца июля из-за коронавируса

Правительство России поручило Росавиации из-за угрозы коронавируса с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в аэропорты иностранных государств и в обратном направлении. Исключение — рейсы для вывоза российских туристов и возвращение их на родину. Позже приостановили даже их, однако с 6 апреля частично возобновили. В начале апреля «Аэрофлот» сообщал о временном сокращении частоты полетов на внутренних линиях. Изменения были связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения. В середине месяца компания повторно сократила число внутренних рейсов, в том числе из Москвы в Сочи и Краснодар

Сейчас билеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие города доступны с 1 августа. До этой даты купить билеты технически невозможно. Ранее на сайте «Аэрофлота» можно было купить билеты с вылетом после 30 апреля, сообщил «Коммерсантъ». Издание направило запрос в авиакомпанию.