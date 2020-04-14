«Аэрофлот» сократил рейсы в Сочи и Краснодар

Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле повторно сократила число внутренних рейсов, в том числе из Москвы в Сочи и Краснодар

В начале апреля перевозчик уже сообщал в временном сокращении частоту полетов на внутренних линиях. Изменения были связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения.

Новое расписание действовало с 4 по 10 апреля. Однако, полеты с 14 по 20 апреля были вновь сокращены. Отметим, что в марте авиакомпания выполняла 77 рейсов в Сочи за неделю, а после сокращения в расписании осталось 32 рейса, то есть 4-7 полетов в день.