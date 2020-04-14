«Аэрофлот» сократил рейсы в Сочи и Краснодар
Авиакомпания «Аэрофлот» в апреле повторно сократила число внутренних рейсов, в том числе из Москвы в Сочи и Краснодар
В начале апреля перевозчик уже сообщал в временном сокращении частоту полетов на внутренних линиях. Изменения были связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения.
Новое расписание действовало с 4 по 10 апреля. Однако, полеты с 14 по 20 апреля были вновь сокращены. Отметим, что в марте авиакомпания выполняла 77 рейсов в Сочи за неделю, а после сокращения в расписании осталось 32 рейса, то есть 4-7 полетов в день.
С середины апреля, как следует из расписания на сайте перевозчика, ежедневное количество рейсов из Москвы в Сочи сокращено до одного-трех в день.
Также снизилось число рейсов из столицы в Краснодар. Если раньше «Аэрофлот» выполнял 49 полетов в неделю из Москвы (после первого сокращения их стало 18), то теперь в расписании перевозчика всего 8 рейсов в Краснодар, сообщил ТАСС.
Как писали Юга.ру, в конце марта Россия полностью отменила полеты в другие страны из-за коронавируса. Позже были приостановлены и рейсы для вывоза россиян из зарубежных стран. С 6 апреля Россия частично возобновила рейсы для вывоза своих граждан.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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