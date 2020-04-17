После критики Рамзана Кадырова Генпрокуратура потребовала от журналистов «Новой газеты» удалить статью о нехватке средств защиты в Чечне и массовых задержаниях местных жителей за нарушение режима самоизоляции

Напомним, 12 апреля спецкор «Новой газеты» Елена Милашина опубликовала статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой сообщила, что врачам в регионе не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за нарушение режима самоизоляци.

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На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил журналистов в провокации и лжи. Сначала он раскритиковал издание во время прямого эфира в инстаграме и призвал «Газпром», ФСБ и администрацию президента России повлиять на журналистов. «Эй, господа Федеральная служба безопасности, вы должны обеспечить безопасность. Эту газету вы курируете. Остановите этих нелюдей, которые пишут, провоцируют мой народ», — заявил в прямом эфире Кадыров. Ночью глава Чечни опубликовал в своем телеграм-канале 24 поста, в которых подробно разобрал статью.

15 апреля «Новая газета» сообщила, что Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора заблокировать статью, так как Генпрокуратура нашла в материале «недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности». Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив блокировкой всего сайта. Журналисты в ответ направили запрос в Генпрокуратуру с требованием разъяснить суть претензий и объснить, какие именно сведения, о которых сообщила Милашина, являются недостоверными.

16 апреля журналист «Эха Москвы» спросил пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, что он думает по поводу выступления Кадырова, сделанного в экспрессивной манере. Песков ответил, что «ничего необычного» в выступлении Рамзана Кадырова в администрации президента не увидели. «Естественно, сейчас все, скажем так, находятся в весьма неспокойном эмоциональном состоянии. По сути, это абсолютно никак не сказывается на том, что было сказано», — заявил Песков.