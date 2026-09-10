Страховщики предложили автомобилистам отдельные полисы от атак БПЛА. Сколько они стоят?

Страховые компании предлагают отдельные полисы для автомобилей, которые, в отличие от обычных, покрывают ущерб от атак БПЛА

10 сентября «Известия» сообщили, что российские страховые компании начали запускать специализированные полисы для защиты автомобилей от повреждений при атаках беспилотников.

Они появились в связи с ростом статистики подобных случаев и повышенным спросом на защиту — стандартные полисы в большинстве случаев не покрывают ущерб от дронов, потому что такие события квалифицируются как теракт или диверсия.

Впервые подобные полисы начала продавать компания «РЕСО-Гарантия» в конце июля. Стоимость страховки начинается от 4 тыс. рублей в год. Сумма покрытия, включающего падения дронов и их частей на автомобиль, воздушных судов, элементов зданий и эвакуацию транспорта, составляет до 1 млн рублей. В компании отметили, что за вторую половину августа продажи страховок выросли в 2,4 раза.

В сентябре аналогичный полис планирует «Абсолют Страхование» — его можно будет оформить отдельно от каско и ОСАГО. Стоимость варьируется от 3 до 8 тыс. рублей в год в зависимости от суммы покрытия — 400 тыс., 1 млн или 2 млн рублей. Страховым случаем будет считаться повреждение или полное разрушение автомобиля из-за падения дронов, их частей или обломков. О планах запустить отдельный продукт для защиты жилья и транспорта заявили и в компании «ВСК».