В центр «Дельфа» в 2026 году поступило 700 сообщений о гибели дельфинов. 16 раз специалисты выезжали к животным

10 сентября директор центра «Дельфа» Татьяна Белей рассказала ТАСС, что с начала 2026 года в Краснодарском крае погибло около 700 дельфинов.

При этом на помощь млекопитающим специалисты выезжали 16 раз. По словам Белей, каждый такой случай — «большой вклад в развитие ветеринарной науки в области лечения диких китообразных».

В семи из этих случаев сотрудники центра могли только наблюдать за состоянием дельфина и кормить его, применяя медикаменты. Еще в девяти ситуациях за животными ухаживали и оказывали им ветеринарную помощь.