С начала 2026 года в Краснодарском крае погибло около 700 дельфинов

Краснодарский край

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  • Дельфин © Фото wirestock, сайт freepik.com
    Дельфин © Фото wirestock, сайт freepik.com

В центр «Дельфа» в 2026 году поступило 700 сообщений о гибели дельфинов. 16 раз специалисты выезжали к животным

10 сентября директор центра «Дельфа» Татьяна Белей рассказала ТАСС, что с начала 2026 года в Краснодарском крае погибло около 700 дельфинов. 

При этом на помощь млекопитающим специалисты выезжали 16 раз. По словам Белей, каждый такой случай — «большой вклад в развитие ветеринарной науки в области лечения диких китообразных».

В семи из этих случаев сотрудники центра могли только наблюдать за состоянием дельфина и кормить его, применяя медикаменты. Еще в девяти ситуациях за животными ухаживали и оказывали им ветеринарную помощь.

Реабилитационный центр «Жемчужная» под Анапой может остаться без дома:

В трех случаях специалисты смогли стабилизировать состояние дельфинов, после чего те самостоятельно ушли в море. Однако при последующем мониторинге сотрудники «Дельфы» больше не встречали этих млекопитающих — поэтому их судьба неизвестна. 

Как писали Юга.ру, в июле под Анапой в тестовом режиме заработал первый госпиталь для дельфинов.

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