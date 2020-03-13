Новый способ обхода цензуры: В Minecraft создали хранилище публикаций, запрещенных правительством

Во Всемирный день борьбы с киберцензурой, 12 марта, в компьютерной игре Minecraft запустили онлайн-библиотеку со статьями журналистов, подвергшихся цензуре

Международная организация «Репортеры без границ» собрала в хранилище статьи журналистов из пяти стран, которые занимают нижние строчки рейтинга свободной прессы: России, Саудовской Аравии, Мексики, Вьетнама и Египта.

Для каждой страны в библиотеке есть отдельная секция со шкафами для книг и символическими декорациями. В секции, посвященной России, можно увидеть кракена, который олицетворяет государство, пытающееся охватить весь интернет.

Карта онлайн-библиотеки доступна для загрузки с любого устройства по этой ссылке. Почитать описание проекта (на английском) и «побродить» по залам библиотеки можно онлайн.

Почему Россия попала в эту библиотеку? «После массовых акций протеста в 2011-2012 годах российское руководство усилило контроль над критическими журналистами. Каждый год десятки людей приговариваются к тюремному заключению за их онлайн-деятельность. Государство создало инфраструктуру для систематического массового наблюдения и хочет предотвратить анонимное или зашифрованное общение», — сообщается в пресс-релизе организации.

«Репортеры без границ» напомнили, что в 2019 году в России вступил в силу закон о «суверенном интернете», который предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. По их словам, с помощью этого закона правительство хочет получить контроль над инфраструктурой сети и, если будет необходимо, отключить рунет от всемирной паутины.

Какие публикации там можно почитать? В библиотеке Minecraft собрали статьи издания «Грани.ру» [ранее grani.ru, сейчас graniru.org, заблокирован], где выходили новости об акциях протеста и политически мотивированных судебных процессах. 13 марта 2014 года сайт grani.ru был заблокирован правительством России якобы из-за призывов к массовым беспорядкам. В создании проекта приняла участие директор издания Юлия Березовская. Авторами Грани.ру в свое время были Мариэтта Чудакова, Илья Мильштейн, Екатерина Шульман, Роман Лейбин, Андрей Колесников, Елена Боннэр, Станислав Белковский, Юрий Богомолов и другие.

Все статьи выложены в оригинале и в переводе на английский. По мнению создателей библиотеки, эти материалы помогут игрокам в Minecraft понять ценность свободной прессы.

Кто строил библиотеку и как она выглядит (видео). Библиотеку спроектировали и построили дизайнеры компании Blockworks, всемирно известной студии дизайна и консалтинга, работающей с Minecraft. Хранилище строили 24 человека из 16 стран мира. На создание острова и здания им потребовалось 12,5 млн блоков. Длина острова составила около километра, а протяженность библиотеки — 300 метров. По словам создателей, в реальном мире библиотека стала бы второй в мире по величине.

Это не единственная причина заинтересоваться игрой, даже если такого рода досуг вам не свойственен. Портал Юга.ру писал о том, что в 2019 году Владислав Занегин, 14-летний житель Краснодара, создал копию города в Minecraft. На это у Занегина ушло 2 года и более 2,3 млн блоков. На карте Краснодара в игре — разные улицы и районы города, а также знаковые места краевой столицы.

Как пользоваться библиотекой. Minecraft — компьютерная игра, разработанная шведским программистом Маркусом Перссоном. Доступна на Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch, iOS, в Android и Windows 10. Версия для ПК, например, стоит 1 тыс. 900 рублей, приложение на телефон 6,99 долларов, а версия для XBOX обойдется пользователям порядка 50 долларов.