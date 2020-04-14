Кадыров обвинил «Новую газету» в античеченской травле. Потом извинился за то, что перепутал ее с «Эхом Москвы», но все равно отчитал

Глава Чечни Рамзан Кадыров 13 апреля обвинил в провокациях «Новую газету», перепутав ее с «Эхом Москвы»

Кадыров в своем телеграм-канале накануне вечером написал, что чеченский народ стоит на пороге стремительно развивающейся пандемии коронавируса. Из-за этого глава республики решил узнать, почему «Новая газета» занимается «провокационной и взрывоопасной античеченской травлей». Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании издания, которое получает награды на Западе и в США. «Почему могучая цитадель нашего суверенитета — ФСБ — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь якобы "свободой слова", пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?», — возмутился Кадыров. Глава Чечни напомнил, что республика стала частью России в марте 2003 года и несколько раз назвал себя рабом всевышнего.

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Через два часа он опубликовал новый пост, в котором признался, что «в горячке» перепутал «Новую газету» и «Эхо Москвы». При этом политик заявил, что не видит разницы между изданиями. Однако глава республики извинился, сопроводив это подмигивающим смайликом. «Надеюсь, поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики! Все равно финансирование этих оппозиционных проектов заграничное. А спецслужбы должны отслеживать, кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов на территории нашего государства. Извиняюсь, если что-то не так! 😉», — написал Кадыров.

Несмотря на признание ошибки и извинения, начиная с 1:43 глава республики опубликовал в своем канале 24 поста, в которых подробно разобрал статью «Смерть от коронавируса — меньшее зло» «Новой газеты». В каждом сообщении Кадыров цитировал издание, а затем писал, где, по его мнению, ложь и провокация. Все это сопровождалось видеороликами и фотографиями документов.

Отметим, что 13 апреля на «Эхе Москвы» вышел текст обозревателя Матвея Ганапольского «Выбираем карантин», в котором автор разобрал три варианта ограничительных мер на фоне коронавируса, в одном из них описав опыт Чечни.

«Там все закрыто, плюс запрещен въезд из других регионов Российской Федерации. Подобное решение сомнительно, ведь в России все регионы равны. Но Кадыров ровнее, он ведет себя так, как будто у него независимая страна. Но Чечня и есть независимая страна, поэтому он так себя ведет. Кроме того, в условиях пандемии, которую свет не видел со времен испанки, он вполне имеет право так поступить, я так думаю. Во всяком случае, это одно из его наименьших пригрешений, по сравнению с политическими убийствами и казнями людей из ЛГБТ сообщества», — заявил Ганапольский. В заклчюение журналист сказал, что выбрал бы чеченский вариант карантина.