В Сочи закрыли центральные пляжи после атаки безэкипажных катеров
В Сочи ограничили доступ к ряду центральных пляжей для устранения последствий атаки БЭКов
10 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что участок побережья от пляжа «Маяк» до «Приморского» временно закрыли для посещения. Ограничения будут действовать до завершения ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров (БЭК).
По словам главы курорта, на остальных пляжах и территории города обстановка остается штатной.
В аэропорту Сочи задерживаются 110 рейсов:
Напомним, что вечером 9 сентября Сочи подвергся атаке БЭКов. Основной удар пришелся на прибрежную зону — взрывы и фрагменты дронов частично повредили инфраструктуру пляжа и Приморскую набережную, где вспыхнул пожар (одна из посетительниц пострадала в ресторане «Траттория»). Из-за угрозы безопасности в городе также прервали концерт Татьяны Булановой и эвакуировали зрителей.
Утром 10 сентября власти заявили, что число пострадавших выросло до 28 человек (включая двоих детей). Большинство получило амбулаторную помощь, в стационарах остаются четверо — трое взрослых и один ребенок.
Как писали Юга.ру, в Махачкале из-за падения обломков БПЛА загорелись порт и Аварский театр.
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