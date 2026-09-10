В Сочи закрыли центральные пляжи после атаки безэкипажных катеров

В Сочи ограничили доступ к ряду центральных пляжей для устранения последствий атаки БЭКов

10 сентября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что участок побережья от пляжа «Маяк» до «Приморского» временно закрыли для посещения. Ограничения будут действовать до завершения ликвидации последствий атаки безэкипажных катеров (БЭК).

По словам главы курорта, на остальных пляжах и территории города обстановка остается штатной.