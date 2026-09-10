Школа № 15 в Новороссийске снова пострадала от БПЛА: ремонт обещают завершить за два месяца

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала депутата Госдумы по Туапсинскому округу Сергея Алтухова https://t.me/sergey_altukhov/6046
    © Скриншот из телеграм-канала депутата Госдумы по Туапсинскому округу Сергея Алтухова https://t.me/sergey_altukhov/6046

Здание школы № 15 в Новороссийске вновь получило повреждения при атаке беспилотников

10 сентября депутат Госдумы по Туапсинскому округу, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что побывал в школе № 15 в Новороссийске, пострадавшей после атаки БПЛА. В здании выбило стекла в 24 окнах, а стены посекло осколками.

Территорию школы уже расчистили от мусора и приступили к восстановительным работам. Полностью завершить ремонт планируют в течение двух месяцев.

Школа № 15 уже попадала под удар при атаке БПЛА в ночь на 12 августа. Тогда в Новороссийске погибли три человека (включая ребенка), еще минимум 24 были ранены, а повреждения получили свыше 90 домов и соцобъектов.

В здании школы № 15 ударная волна повредила фасад, классы и коммуникации, а на торцевой стене образовались трещины. Изначально власти планировали восстановить учреждение к 1 сентября, однако после обследования заявили, что объем работ требует больше времени. Учащихся временно перевели в соседнюю школу, а ремонт пообещали закончить к 1 ноября.

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Напомним, что в ночь на 9 сентября в результате атаки БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести. В городе объявляли траур по жертвам атаки.

Обломки сбитых дронов повредили частные и многоквартирные дома, школу, детсады, поликлинику, водопровод и православный храм.

Как писали Юга.ру, ночью 9 сентября в Новороссийске дрон попал тот же дом, что и год назад.

Город Инфраструктура Новороссийск Происшествия СВО Школа Школьники

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