Школа № 15 в Новороссийске снова пострадала от БПЛА: ремонт обещают завершить за два месяца

Здание школы № 15 в Новороссийске вновь получило повреждения при атаке беспилотников

10 сентября депутат Госдумы по Туапсинскому округу, зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов сообщил, что побывал в школе № 15 в Новороссийске, пострадавшей после атаки БПЛА. В здании выбило стекла в 24 окнах, а стены посекло осколками.



Территорию школы уже расчистили от мусора и приступили к восстановительным работам. Полностью завершить ремонт планируют в течение двух месяцев.

Школа № 15 уже попадала под удар при атаке БПЛА в ночь на 12 августа. Тогда в Новороссийске погибли три человека (включая ребенка), еще минимум 24 были ранены, а повреждения получили свыше 90 домов и соцобъектов.



В здании школы № 15 ударная волна повредила фасад, классы и коммуникации, а на торцевой стене образовались трещины. Изначально власти планировали восстановить учреждение к 1 сентября, однако после обследования заявили, что объем работ требует больше времени. Учащихся временно перевели в соседнюю школу, а ремонт пообещали закончить к 1 ноября.

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Напомним, что в ночь на 9 сентября в результате атаки БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека (среди них один ребенок), еще 29 жителей получили ранения различной степени тяжести. В городе объявляли траур по жертвам атаки.



Обломки сбитых дронов повредили частные и многоквартирные дома, школу, детсады, поликлинику, водопровод и православный храм.