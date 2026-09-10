В Краснодаре 11 сентября без света останутся более ста улиц. Публикуем список

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 11 сентября в городе пройдет плановое отключение электроэнергии более чем на ста улицах.

С 8:00 до 15:00 ресурса не будет:

1-я Сторожевая, 26-40, 42-52, 45;

Вольная, 1-23, 2-34, 9-23, 33-39;

Гоголя переулок, 1-19, 2-18, 11;

Демченко, 20-28, 27-43, 30-48, 45-99, 50-58;

Жукова, 18-20;

Казачья, 21-33, 22-48, 37, 39-45, 53;

Кирова, 185-197, 201-227, 216-254, 230, 234;

Комсомольская, 14-72, 73-107, 106-130;

Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;

Наримановская, 21-47;

Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а;

Потемкинская, 17-31, 18-30, 32-42, 35-43, 43-57, 44-56;

Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;

Раздольная, 1-15, 2-16, 15-33, 20-36;

Садовый переулок, 1-31, 6-22;

Сторожевая, 52-64;

Стременная, 2-8;

Уманская, 22-34, 25-39, 40-48, 52-66, 53-65;

Фадеева, 211-255, 223, 241, 243;

Х. Ленина, Потемкинская, 33;

Шереметьевская, 2-24, 34-40.

С 8:00 до 17:00:

2-я Инженерная, 5, 16-20, 17-25;

Аэропортовский проезд, 57/1;

Аэропортовская, 4/2, 37;

Витаминная, 56-66, 72, 127;

Зеленодольская, 3-13, 4-14, 15-27, 18-28;

Крылатая, 3/б, 14, 18;

Миргородская, 12-24, 15-27;

Питерская, 6-18, 11-21, 22-32, 23-31;

Почтовое отделение, 27, 37;

п. Пашковский, 2-е отделение, 1 и 4-е отделение, 14;

с-з Пашковский;

Святоникольская, 54-64;

Стабильная, 25;

Удачная, 1-13, 2-18, 19-41, 20-42;

Удачный проезд, 1-11, 2-14;

Яровая, 2-14, 3-13, 15-27, 16-28.

С 9:00 до 15:00: