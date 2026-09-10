В Краснодаре 11 сентября без света останутся более ста улиц. Публикуем список
Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии
Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 11 сентября в городе пройдет плановое отключение электроэнергии более чем на ста улицах.
С 8:00 до 15:00 ресурса не будет:
- 1-я Сторожевая, 26-40, 42-52, 45;
- Вольная, 1-23, 2-34, 9-23, 33-39;
- Гоголя переулок, 1-19, 2-18, 11;
- Демченко, 20-28, 27-43, 30-48, 45-99, 50-58;
- Жукова, 18-20;
- Казачья, 21-33, 22-48, 37, 39-45, 53;
- Кирова, 185-197, 201-227, 216-254, 230, 234;
- Комсомольская, 14-72, 73-107, 106-130;
- Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
- Наримановская, 21-47;
- Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а;
- Потемкинская, 17-31, 18-30, 32-42, 35-43, 43-57, 44-56;
- Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
- Раздольная, 1-15, 2-16, 15-33, 20-36;
- Садовый переулок, 1-31, 6-22;
- Сторожевая, 52-64;
- Стременная, 2-8;
- Уманская, 22-34, 25-39, 40-48, 52-66, 53-65;
- Фадеева, 211-255, 223, 241, 243;
- Х. Ленина, Потемкинская, 33;
- Шереметьевская, 2-24, 34-40.
С 8:00 до 17:00:
- 2-я Инженерная, 5, 16-20, 17-25;
- Аэропортовский проезд, 57/1;
- Аэропортовская, 4/2, 37;
- Витаминная, 56-66, 72, 127;
- Зеленодольская, 3-13, 4-14, 15-27, 18-28;
- Крылатая, 3/б, 14, 18;
- Миргородская, 12-24, 15-27;
- Питерская, 6-18, 11-21, 22-32, 23-31;
- Почтовое отделение, 27, 37;
- п. Пашковский, 2-е отделение, 1 и 4-е отделение, 14;
- с-з Пашковский;
- Святоникольская, 54-64;
- Стабильная, 25;
- Удачная, 1-13, 2-18, 19-41, 20-42;
- Удачный проезд, 1-11, 2-14;
- Яровая, 2-14, 3-13, 15-27, 16-28.
С 9:00 до 15:00:
- 4-я Линия, 5, 7, 9, 11-13, 13, 42-56;
- 30-я Иркутская дивизия, 13/1;
- Алуштинская, 38-40;
- Алуштинский тупик, 3-17;
- Анапская, 1-5, 2, 2-8, 4, 6, 8, 21;
- Атарбекова, 52;
- Бейсугская, 23-27;
- Березовая, 1-15, 6-22, 19-30;
- Братьев Черников, 1-19, 2-16;
- Веселая, 24-26;
- Виноградная, 19-43, 22-34;
- Воровского, 180-186;
- Геодезическая, 11-23;
- Геологическая, 29;
- Дорожная, 1-31, 1/а, 2-8, 2/А, 3, 10-34, 48;
- Дорожный переулок, 2-10, 3-9, 4/1, 5/3, 9;
- Дядьковская, 17;
- Ивановская, 12-18, 41-55;
- Калмыцкая, 1-17;
- Капитальная, 5/1;
- Ковалева, 1/1;
- Комарова, 26;
- Комарова, 26, 67;
- Кругликовский проезд, 3;
- Кутовая, 64;
- Лаперуза 4-й проезд, 2-4, 3, 14-16, 19-25, 22-24;
- Леушковская, 3-14;
- Лучезарная, 12-36;
- Мариупольская, 1, 5, 5-12, 20-37;
- Марьянская, 1-17;
- Мурманская, 1-20;
- Норковая, 11-17;
- Оренбургская, 11, 15-37;
- Открытая, 15-58;
- Пашковский перекат, 4;
- Приазовская, 1-34;
- Профсоюзная, 1-11, 4-12;
- Роговская, 23-37;
- Рощинская, 2-10;
- с-з Калининский, 2-е отделение, 1;
- Североморская, 1-20;
- Семигорская, 10-24;
- Сергиевская, 11-51, 26-38, 26-54, 40-44, 55-71;
- Славянская, 28, 30-40;
- Степная, 5, 9, 96;
- Титова, 73;
- Толстого, 38-40, 42-44, 48;
- Тургенева, 145;
- Уральская, 148, 172-178;
- Уссурийская, 16-24;
- Центральная Усадьба, 44, 45;
- Чукотская, 56-60;
- Энергетиков, 8, 10;
- Юбилейная, 43-45, 43/3;
- Яснополянская, 34.
С 9:00 до 17:00:
- 1 Мая;
- Аэропортовская, 4/2;
- Крупской, 188;
- Старокубанская, 2-30, 6/1, 32-40;
- Фадеева, 338.
С 13:00 до 15:30:
- Дзержинского, 48, 101, 117, 119, 119/1, 119/2, 121, 121/1, 121/2, 123, 125, 125/1, 125/5, 125/6, 125/а;
- Дзержинского — Новаторов;
- Лузана, 1;
- Стахановская — Дзержинского.
С 13:00 до 17:00:
- Ким, 143-145, 158-166, 75;
- Лесная, 28/3;
- Осипенко, 125, 128, 141;
- Осипенко проезд, 75, 143-145;
- Пионерский проезд, 32-46, 41-57;
- Ставропольская — Осипенко;
- Таманская, 130.
С 14:00 до 17:00:
- Базовская, 43;
- Карасунская, 109-140;
- Карасунская — Базовская;
- Карасунская — Леваневского;
- Леваневского, 46, 48/2, 52, 53, 55, 57, 57-71, 60-78, 65, 67, 78;
- Чапаева, 115-119, 121-133, 125, 136, 138, 140-154;
- Янковского, 44, 45-69, 46-78, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 65, 67, 68, 69, 76.
С 21:00 до 6:00 12 сентября :
- Трамвайная, 17/а;
- Трамвайный проезд, 15.
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