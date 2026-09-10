В Краснодаре 11 сентября без света останутся более ста улиц. Публикуем список

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили о плановом отключении электроэнергии

Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара сообщила, что 11 сентября в городе пройдет плановое отключение электроэнергии более чем на ста улицах.

С 8:00 до 15:00 ресурса не будет:

  • 1-я Сторожевая, 26-40, 42-52, 45;
  • Вольная, 1-23, 2-34, 9-23, 33-39;
  • Гоголя переулок, 1-19, 2-18, 11;
  • Демченко, 20-28, 27-43, 30-48, 45-99, 50-58;
  • Жукова, 18-20;
  • Казачья, 21-33, 22-48, 37, 39-45, 53;
  • Кирова, 185-197, 201-227, 216-254, 230, 234;
  • Комсомольская, 14-72, 73-107, 106-130;
  • Кривой переулок, 1-11, 2-4, 4, 11;
  • Наримановская, 21-47;
  • Пластунская, 1, 8, 22, 23, 25/1, 28, 30/а;
  • Потемкинская, 17-31, 18-30, 32-42, 35-43, 43-57, 44-56;
  • Пролетарский переулок, 1-21, 2-18;
  • Раздольная, 1-15, 2-16, 15-33, 20-36;
  • Садовый переулок, 1-31, 6-22;
  • Сторожевая, 52-64;
  • Стременная, 2-8;
  • Уманская, 22-34, 25-39, 40-48, 52-66, 53-65;
  • Фадеева, 211-255, 223, 241, 243;
  • Х. Ленина, Потемкинская, 33;
  • Шереметьевская, 2-24, 34-40.

С 8:00 до 17:00: 

  • 2-я Инженерная, 5, 16-20, 17-25;
  • Аэропортовский проезд, 57/1;
  • Аэропортовская, 4/2, 37;
  • Витаминная, 56-66, 72, 127;
  • Зеленодольская, 3-13, 4-14, 15-27, 18-28;
  • Крылатая, 3/б, 14, 18;
  • Миргородская, 12-24, 15-27;
  • Питерская, 6-18, 11-21, 22-32, 23-31;
  • Почтовое отделение, 27, 37;
  • п. Пашковский, 2-е отделение, 1 и 4-е отделение, 14;
  • с-з Пашковский;
  • Святоникольская, 54-64;
  • Стабильная, 25;
  • Удачная, 1-13, 2-18, 19-41, 20-42;
  • Удачный проезд, 1-11, 2-14;
  • Яровая, 2-14, 3-13, 15-27, 16-28.

С 9:00 до 15:00:

  • 4-я Линия, 5, 7, 9, 11-13, 13, 42-56;
  • 30-я Иркутская дивизия, 13/1;
  • Алуштинская, 38-40;
  • Алуштинский тупик, 3-17;
  • Анапская, 1-5, 2, 2-8, 4, 6, 8, 21;
  • Атарбекова, 52;
  • Бейсугская, 23-27;
  • Березовая, 1-15, 6-22, 19-30;
  • Братьев Черников, 1-19, 2-16;
  • Веселая, 24-26;
  • Виноградная, 19-43, 22-34;
  • Воровского, 180-186;
  • Геодезическая, 11-23;
  • Геологическая, 29;
  • Дорожная, 1-31, 1/а, 2-8, 2/А, 3, 10-34, 48;
  • Дорожный переулок, 2-10, 3-9, 4/1, 5/3, 9;
  • Дядьковская, 17;
  • Ивановская, 12-18, 41-55;
  • Калмыцкая, 1-17;
  • Капитальная, 5/1;
  • Ковалева, 1/1;
  • Комарова, 26;
  • Комарова, 26, 67;
  • Кругликовский проезд, 3;
  • Кутовая, 64;
  • Лаперуза 4-й проезд, 2-4, 3, 14-16, 19-25, 22-24;
  • Леушковская, 3-14;
  • Лучезарная, 12-36;
  • Мариупольская, 1, 5, 5-12, 20-37;
  • Марьянская, 1-17;
  • Мурманская, 1-20;
  • Норковая, 11-17;
  • Оренбургская, 11, 15-37;
  • Открытая, 15-58;
  • Пашковский перекат, 4;
  • Приазовская, 1-34;
  • Профсоюзная, 1-11, 4-12;
  • Роговская, 23-37;
  • Рощинская, 2-10;
  • с-з Калининский, 2-е отделение, 1;
  • Североморская, 1-20;
  • Семигорская, 10-24;
  • Сергиевская, 11-51, 26-38, 26-54, 40-44, 55-71;
  • Славянская, 28, 30-40;
  • Степная, 5, 9, 96;
  • Титова, 73;
  • Толстого, 38-40, 42-44, 48;
  • Тургенева, 145;
  • Уральская, 148, 172-178;
  • Уссурийская, 16-24;
  • Центральная Усадьба, 44, 45;
  • Чукотская, 56-60;
  • Энергетиков, 8, 10;
  • Юбилейная, 43-45, 43/3;
  • Яснополянская, 34.

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С 9:00 до 17:00:

  • 1 Мая;
  • Аэропортовская, 4/2;
  • Крупской, 188;
  • Старокубанская, 2-30, 6/1, 32-40;
  • Фадеева, 338.

С 13:00 до 15:30:

  • Дзержинского, 48, 101, 117, 119, 119/1, 119/2, 121, 121/1, 121/2, 123, 125, 125/1, 125/5, 125/6, 125/а;
  • Дзержинского — Новаторов;
  • Лузана, 1;
  • Стахановская — Дзержинского.

С 13:00 до 17:00:

  • Ким, 143-145, 158-166, 75;
  • Лесная, 28/3;
  • Осипенко, 125, 128, 141;
  • Осипенко проезд, 75, 143-145;
  • Пионерский проезд, 32-46, 41-57;
  • Ставропольская — Осипенко;
  • Таманская, 130.

С 14:00 до 17:00:

  • Базовская, 43;
  • Карасунская, 109-140;
  • Карасунская — Базовская;
  • Карасунская — Леваневского;
  • Леваневского, 46, 48/2, 52, 53, 55, 57, 57-71, 60-78, 65, 67, 78;
  • Чапаева, 115-119, 121-133, 125, 136, 138, 140-154;
  • Янковского, 44, 45-69, 46-78, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 65, 67, 68, 69, 76.

С 21:00 до 6:00 12 сентября :

  • Трамвайная, 17/а;
  • Трамвайный проезд, 15.

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