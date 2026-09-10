Цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру
    © Фото Людмилы Сакс, Юга.ру

За неделю бензин подорожал в 49 регионах. Самое дорогое топливо оказалось в Крыму

9 сентября Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в Краснодарском крае. Цены на основные марки бензина в регионе оказались выше средних по стране.

По данным ведомства, стоимость топлива на Кубани:

  • АИ-92 — 76,04 рубля за литр (в среднем по РФ — 74,25 рубля);
  • АИ-95 — 82,50 рубля за литр (по РФ — 80,60 рубля);
  • АИ-98 и выше — 110,09 рубля за литр (по РФ — 102,46 рубля);
  • ДТ — 80,01 рубля за литр (по РФ — 88,44 рубля).

Таким образом, только дизельное топливо оказалось на Кубани дешевле, чем в среднем по России.

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В целом по стране за неделю, с 1 по 7 сентября, рост цен на бензин зафиксировали в 49 субъектах, тогда как снижение — лишь в девяти. Сильнее всего топливо подорожало в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — там оно прибавило в цене 9,2%. Обратная ситуация в Севастополе: там цены упали заметнее всего — на 14,4%, хотя литр все равно остается одним из самых дорогих в стране.

Если говорить о средних показателях по России, то за неделю бензин стал дороже на 0,9%. Самое дешевое топливо зафиксировали в Омской области — 64,69 рубля за литр, Республике Коми — 67,08 и Башкортостане — 67,09.

Самое дорогое — в Крыму (148,67 рубля), Севастополе (142,17) и Дагестане (122,45).

Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.

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