Цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель
За неделю бензин подорожал в 49 регионах. Самое дорогое топливо оказалось в Крыму
9 сентября Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в Краснодарском крае. Цены на основные марки бензина в регионе оказались выше средних по стране.
По данным ведомства, стоимость топлива на Кубани:
- АИ-92 — 76,04 рубля за литр (в среднем по РФ — 74,25 рубля);
- АИ-95 — 82,50 рубля за литр (по РФ — 80,60 рубля);
- АИ-98 и выше — 110,09 рубля за литр (по РФ — 102,46 рубля);
- ДТ — 80,01 рубля за литр (по РФ — 88,44 рубля).
Таким образом, только дизельное топливо оказалось на Кубани дешевле, чем в среднем по России.
В целом по стране за неделю, с 1 по 7 сентября, рост цен на бензин зафиксировали в 49 субъектах, тогда как снижение — лишь в девяти. Сильнее всего топливо подорожало в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — там оно прибавило в цене 9,2%. Обратная ситуация в Севастополе: там цены упали заметнее всего — на 14,4%, хотя литр все равно остается одним из самых дорогих в стране.
Если говорить о средних показателях по России, то за неделю бензин стал дороже на 0,9%. Самое дешевое топливо зафиксировали в Омской области — 64,69 рубля за литр, Республике Коми — 67,08 и Башкортостане — 67,09.
Самое дорогое — в Крыму (148,67 рубля), Севастополе (142,17) и Дагестане (122,45).
Как писали Юга.ру, российские компании не выполнили почти 60% биржевых контрактов на поставку бензина.
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