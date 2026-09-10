Цены на бензин в Краснодарском крае продолжают превышать общероссийский показатель

В целом по стране за неделю, с 1 по 7 сентября, рост цен на бензин зафиксировали в 49 субъектах, тогда как снижение — лишь в девяти. Сильнее всего топливо подорожало в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — там оно прибавило в цене 9,2%. Обратная ситуация в Севастополе: там цены упали заметнее всего — на 14,4%, хотя литр все равно остается одним из самых дорогих в стране.

Если говорить о средних показателях по России, то за неделю бензин стал дороже на 0,9%. Самое дешевое топливо зафиксировали в Омской области — 64,69 рубля за литр, Республике Коми — 67,08 и Башкортостане — 67,09.

Самое дорогое — в Крыму (148,67 рубля), Севастополе (142,17) и Дагестане (122,45).