В Краснодаре покажут видеозапись спектакля МХТ им. Чехова по рэп-комиксу «Соня–9»

29 сентября в Краснодарском театре драмы покажут и обсудят с филологом запись спектакля о подростках (16+)

Спектакль рассказывает о девятикласснице Соне, ее одноклассниках, их проблемах и жизненных ситуациях: экзаменах, первой любви, ссорах со сверстниками, чувстве одиночества и конфликтах со взрослыми на почве непонимания.

Краснодарский театр драмы анонсировал на 29 сентября видеопоказ спектакля-концерта «Соня–9» из репертуара Московского художественного театра имени Чехова. Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр».

«Театр в силу своей мнимой архаичности тяжело идет на диалог с современным подростком. Алексей Олейников очень хорошо чувствует язык нынешних школьников, это меня и подкупило при выборе материала. Хочется сделать работу, в которой подросткам был бы дан голос со сцены, поговорить с ними на нормальном языке, не делая скидок и не уходя в сюсюканье», — рассказал режиссер.

Интересно, что артисты, занятые в спектакле, в ходе работы брали интервью у знакомых подростков — эти слова звучат контрапунктом в постановке.

Контрапункт в театре — это прием, при котором несколько самостоятельных, но одновременно звучащих или развивающихся смысловых или выразительных пластов создают напряжение, конфликт или еще один смысл.

При этом, несмотря на тематику, постановка будет интересна и взрослым людям.

Показ пройдет 29 сентября в 18:30 в театре драмы. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке. После просмотра состоится обсуждение постановки с филологом Настасьей Пономаревой.