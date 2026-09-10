В Краснодаре покажут видеозапись спектакля МХТ им. Чехова по рэп-комиксу «Соня–9»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала краснодарского театра драмы
    © Скриншот фото из телеграм-канала краснодарского театра драмы

29 сентября в Краснодарском театре драмы покажут и обсудят с филологом запись спектакля о подростках (16+)

Краснодарский театр драмы анонсировал на 29 сентября видеопоказ спектакля-концерта «Соня–9» из репертуара Московского художественного театра имени Чехова. Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр».

«Соня–9» — постановка режиссера Александра Золотовицкого по одноименному рэп-комиксу писателя Алексея Олейникова и художника Тимофея Яржомбека. 

Спектакль рассказывает о девятикласснице Соне, ее одноклассниках, их проблемах и жизненных ситуациях: экзаменах, первой любви, ссорах со сверстниками, чувстве одиночества и конфликтах со взрослыми на почве непонимания. 

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«Театр в силу своей мнимой архаичности тяжело идет на диалог с современным подростком. Алексей Олейников очень хорошо чувствует язык нынешних школьников, это меня и подкупило при выборе материала. Хочется сделать работу, в которой подросткам был бы дан голос со сцены, поговорить с ними на нормальном языке, не делая скидок и не уходя в сюсюканье», — рассказал режиссер. 

Интересно, что артисты, занятые в спектакле, в ходе работы брали интервью у знакомых подростков — эти слова звучат контрапунктом в постановке. 

Контрапункт в театре — это прием, при котором несколько самостоятельных, но одновременно звучащих или развивающихся смысловых или выразительных пластов создают напряжение, конфликт или еще один смысл. 

При этом, несмотря на тематику, постановка будет интересна и взрослым людям. 

Показ пройдет 29 сентября в 18:30 в театре драмы. Вход свободный, необходима регистрация по ссылке. После просмотра состоится обсуждение постановки с филологом Настасьей Пономаревой. 

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