В Майкопе за день оштрафовали 43 человека за нарушение самоизоляции

В Адыгее 16 апреля суды впервые начали рассматривать и выносить решения по новой статье КоАП за нарушение режима самоизоляции

Напомним, 1 апреля в КоАП РФ ввели статью 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Она предусматривает ужесточение административной ответственности за нарушение правил санитарно-эпидемиологического благополучия во время коронавируса. Как писали Юга.ру, это было не единственным изменением в законодательстве, ужесточающим наказание за нарушение особого режима при коронавирусе. Тогда же внесли изменения в ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В Адыгее статью 20.6.1 начали применять 16 апреля. За этот день Майкопский городской суд рассмотрел дела в отношении 43 граждан. Все они, согласно данным суда, находились в общественных местах без существенной причины.

В пресс-службе суда порталу Юга.ру сообщили, что 42 нарушителей оштрафовали на 5 тыс. рублей, еще одному жителю Адыгеи с ограниченными возможностями вынесли предупреждение.

Напомним, до этого в республике тем, кто нарушил режим самоизоляции, выносили решения по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания). К 16 апреля по этой статье в Майкопе оштрафовали пять человек, на 15 тыс. рублей каждого.

Как писали Юга.ру, в Адыгее режим повышенной опасности ввели 18 марта. В начале апреля жителям Адыгеи запретили выходить из дома без необходимости.