В Адыгее оштрафовали первых трех человек за нарушение режима самоизоляции

В Адыгее к 9 апреля вынесли решения по трем парням, которые нарушили режим самоизоляции

9 апреля в пресс-службе Майкопского городского суда рассказали, что накануне полицейские обнаружили трех молодых людей в общественных местах. В отношении них составили протоколы по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства при угрозе распространения опасного заболевания).

Напомним, с 3 апреля в республике запретили покидать места проживания без особой причины. Также в регионе утвердили две формы пропуска — для граждан и на транспортные средства. Позже ограничения продлили до 12 апреля.

8 апреля суд рассмотрел дела двух местных жителей, на следующий день — еще одного.

«Суд установил, что в период введения на территории республики режима повышенной опасности молодые люди нарушили законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих», — отметили в пресс-службе суда.

Парней оштрафовали на 15 тыс. рублей. Уточняется, что один из них — гражданин Туркменистана. Это первые судебные решения по нарушению режима самоизоляции в регионе.

Как писали Юга.ру, в конце марта в России приняли закон об уголовной и административной ответственности за нарушение карантина и режима самоизоляции.

По данным Роспотребнадзора на 9 апреля, в Адыгее выявили 20 случаев заражения коронавирусом, еще у 40 пациентов есть подозрение на инфицирование. В России за последние сутки выявили 1 тыс. 459 новых случаев инфицирования, всего зарегистрировали 10 тыс. 31 зараженного. Умерли 76 человек с коронавирусом, 698 выздоровели.