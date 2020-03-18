В Адыгее запрещают мероприятия с участием более 50 человек, закрывают музеи и театры и приостанавливают работу образовательных учреждений

Адыгея

Распечатать

В Адыгее с 18 марта ввели режим повышенной готовности на всей территории республики и ограничили массовое пребывание людей

Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.

В период действия режима повышенной готовности в республике будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 20 марта по 12 апреля приостановят работу общеобразовательных, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. Обучение будет проводиться дистанционно, отмечается в документе.

Также учреждения министерства культуры республики будут закрыты для посетителей, для спортсменов отменят участие в спортивных мероприятиях за пределами республики.

Читайте также:

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. К 17 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения. На момент публикации материала, в мире известно о 201 тыс. 530 случаях заражения вирусом, уже выздоровело 82 тыс. 34 человека, умерло более 8 тыс. заболевших.

В Адыгее ранее на дистанционное обучение перешли Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет. Также в республике ограничили работу мечетей.

Здравоохранение Коронавирус Майкоп

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Побудьте дома с семьей, читайте книги и смотрите добрые фильмы». Дед Мороз дал советы по профилактике коронавируса
Мэрия Краснодара прекращает личный прием граждан
В Краснодаре водитель легковушки врезался в автобус «Дети»
Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля на бирже скажется на сбережениях простых россиян
В Адыгее запрещают мероприятия с участием более 50 человек, закрывают музеи и театры и приостанавливают работу образовательных учреждений
На Кубани клубам и расположенным в ТРЦ организациям рекомендовали приостановить работу. Магазинов это не коснулось

Лента новостей

Реклама на портале