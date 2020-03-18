В Адыгее запрещают мероприятия с участием более 50 человек, закрывают музеи и театры и приостанавливают работу образовательных учреждений
В Адыгее с 18 марта ввели режим повышенной готовности на всей территории республики и ограничили массовое пребывание людей
Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.
В период действия режима повышенной готовности в республике будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 20 марта по 12 апреля приостановят работу общеобразовательных, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. Обучение будет проводиться дистанционно, отмечается в документе.
Также учреждения министерства культуры республики будут закрыты для посетителей, для спортсменов отменят участие в спортивных мероприятиях за пределами республики.
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Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. К 17 марта в России официально зарегистрировали 147 случаев заражения. На момент публикации материала, в мире известно о 201 тыс. 530 случаях заражения вирусом, уже выздоровело 82 тыс. 34 человека, умерло более 8 тыс. заболевших.
В Адыгее ранее на дистанционное обучение перешли Адыгейский госуниверситет и Майкопский государственный технологический университет. Также в республике ограничили работу мечетей.
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