В Адыгее запрещают мероприятия с участием более 50 человек, закрывают музеи и театры и приостанавливают работу образовательных учреждений

В Адыгее с 18 марта ввели режим повышенной готовности на всей территории республики и ограничили массовое пребывание людей

Соответствующий указ подписал глава региона Мурат Кумпилов.

В период действия режима повышенной готовности в республике будут запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. С 20 марта по 12 апреля приостановят работу общеобразовательных, профессиональных организаций и организаций дополнительного образования. Обучение будет проводиться дистанционно, отмечается в документе.

Также учреждения министерства культуры республики будут закрыты для посетителей, для спортсменов отменят участие в спортивных мероприятиях за пределами республики.