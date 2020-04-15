Жителям Адыгеи запретили посещать кладбища

Адыгея

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В Адыгее большинство кладбищ с 15 апреля закрываются для доступа граждан

15 апреля на заседании оперативного штаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить контроль за самоизоляцией. Муниципалитетам посоветовали принимать ограничительные меры в соответствии с ситуацией.

В пресс-службе мэрии Майкопа рассказали, что с 15 апреля из-за сложной эпидобстановки в городе закрыли доступ к кладбищам. Исключения составляют случаи, в которых необходимо оформить погребение.

На въездах к местам захоронений установили блоки и организовали дежурство патрульных служб. Кроме того, территории кладбищ патрулируют пешие наряды, в их состав входят полицейские и росгвардейцы.

Аналогичные меры с 15 апреля начали действовать во втором по величине городе республике — Адыгейске.

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Напомним, в регионе ввели обязательный режим самоизоляции 3 апреля. С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также открыть продовольственные магазины и киоски около сельхозрынков. С 13 апреля планировали открыть крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов. Однако затем стало известно, что Роспотребнадзор не согласовал возобновление работы рынков, так как они не выполнили санитарные нормы.

В России к 15 апреля зарегистрировали 3 тыс. 388 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 28 человек. Всего вирус выявили у 24 тыс. 490 жителей 84 регионов РФ. По данным минздрава Адыгеи, к 15 апреля на стационарном лечении находится 56 человек, в амбулаториях — 23, выздоровели и выписаны 12 пациентов, скончались двое зараженных.

Коронавирус Майкоп Мурат Кумпилов

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