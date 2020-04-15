Жителям Адыгеи запретили посещать кладбища

В Адыгее большинство кладбищ с 15 апреля закрываются для доступа граждан

15 апреля на заседании оперативного штаба глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил усилить контроль за самоизоляцией. Муниципалитетам посоветовали принимать ограничительные меры в соответствии с ситуацией.

В пресс-службе мэрии Майкопа рассказали, что с 15 апреля из-за сложной эпидобстановки в городе закрыли доступ к кладбищам. Исключения составляют случаи, в которых необходимо оформить погребение.

На въездах к местам захоронений установили блоки и организовали дежурство патрульных служб. Кроме того, территории кладбищ патрулируют пешие наряды, в их состав входят полицейские и росгвардейцы.

Аналогичные меры с 15 апреля начали действовать во втором по величине городе республике — Адыгейске.