Православным Адыгеи рекомендовали не ходить на кладбища и самим освящать куличи

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных верующих оставаться дома в праздник Пасхи и Радоницу

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения, в конце марта там закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры. Со временем список расширился — в него вошли ярмарки выходного дня и закрыли рынки. С 3 апреля в регионе людям запретили покидать места проживания без особой причины, позже ограничения продлили до 12 апреля. С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. С 13 апреля открыли крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов.

Большинство храмов республики остаются закрытыми для посещения. Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон в своем обращении к верующим призвал соблюдать режим самоизоляции в течение пасхальных праздников. Куличи священнослужители предлагают освящать дома, прочитав молитву. «Давайте отнесемся к этому с пониманием и проведем Пасху дома. Стены и пространство, разделяющие нас физически, не могут разделить нас друг от друга, тем более на духовном уровне», — отметил в обращении епископ Тихон. Епископ также напомнил, что церковь никогда не рекомендовала ходить на кладбища в пасхальные дни. Посещать места захоронения нужно через девять дней после Пасхи, на Радоницу, добавили священнослужители. Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим с просьбой молиться дома. Всем желающим принять участие в богослужениях рекомендуют смотреть трансляции онлайн. Полный список трансляций размещен на сайте Кубанской митрополии.