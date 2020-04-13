Православным Адыгеи рекомендовали не ходить на кладбища и самим освящать куличи

Адыгея, Краснодарский край

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Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал православных верующих оставаться дома в праздник Пасхи и Радоницу

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. Через несколько дней в Адыгее начали вводить ограничения, в конце марта там закрыли для посещения спорткомплексы, развлекательные центры и объекты культуры. Со временем список расширился — в него вошли ярмарки выходного дня и закрыли рынки. С 3 апреля в регионе людям запретили покидать места проживания без особой причины, позже ограничения продлили до 12 апреля.

С 7 апреля в Адыгее разрешили выгонять скот на пастбища, обрабатывать земельные участки, а также возобновить работу продовольственных магазинов и киосков, находящихся в пределах сельхозрынков. С 13 апреля открыли крупные предприятия, сельхозрынки и пять межмуниципальных маршрутов.

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Большинство храмов республики остаются закрытыми для посещения. Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон в своем обращении к верующим призвал соблюдать режим самоизоляции в течение пасхальных праздников. Куличи священнослужители предлагают освящать дома, прочитав молитву.

«Давайте отнесемся к этому с пониманием и проведем Пасху дома. Стены и пространство, разделяющие нас физически, не могут разделить нас друг от друга, тем более на духовном уровне», — отметил в обращении епископ Тихон.

Епископ также напомнил, что церковь никогда не рекомендовала ходить на кладбища в пасхальные дни. Посещать места захоронения нужно через девять дней после Пасхи, на Радоницу, добавили священнослужители.

Накануне патриарх Московский и всея Руси Кирилл также обратился к верующим с просьбой молиться дома. Всем желающим принять участие в богослужениях рекомендуют смотреть трансляции онлайн. Полный список трансляций размещен на сайте Кубанской митрополии.

Напомним, за сутки 12 апреля в России выявили 2 тыс. 186 новых случаев заражения коронавирусом, среди них 31 человек заболел на Кубани. Всего к моменту написания новости коронавирус нашли у 15 тыс. 770 человек в 82 регионах России. К моменту написания новости в мире число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек и составило 1 млн 850 тыс. человек, умерли более 114 тыс. больных.

В Адыгее к 12 апреля госпитализировано 43 человека с подозрением на коронавирус, у 27 пациентов диагноз подтвердился, из них 6 человек уже выздоровели и выписаны.

Карантин Коронавирус Пасха Православие Церковь

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