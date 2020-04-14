На Кубани могут отменить курортный сбор. Так решили в Госдуме

Депутаты Госдумы 14 апреля сразу в трех чтениях приняли закон о праве регионов временно не взимать курортный сбор из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса

Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае он действует с 16 июля 2018 года. Изначально налог с отдыхающих взимали в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, поселках Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. В конце прошлого года депутаты Законодательного собрания края включили в эксперимент населенные пункты Ейского и Туапсинского районов. В 2020 году курортный сбор собирались начать взимать еще в четырех поселениях региона.

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Как писали Юга.ру, в 2019 году в Краснодарском крае перевыполнили план по курортному сбору на 50% и собрали 225 млн рублей.

14 апреля депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон, разрешающий четырем регионам — Краснодарскому, Ставропольскому, Алтайскому краю, а также Крыму — временно приостановить взимание сбора.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, в сложной экономической и эпидемиологической ситуации невозможно гарантировать полную загрузку курортов на текущий сезон, что может привести к ситуации, когда даже при отсутствии поступлений курортного сбора регион должен будет нести расходы на его администрирование.

На какой срок будет отменен курортный сбор, должны решить власти регионов. По информации «Интерфакса», в прошлом году в Алтае, на Кубани и в Ставрополье в общей сложности удалось собрать 361 млн рублей. В Крыму курортный сбор должен был начать действовать в 2020 году.