Жителям Геленджика предложили пройти опрос и выбрать, на что потратить курортный сбор

За время эксперимента по курортному сбору на курорте собрали 36 млн 843 тыс. рублей. Из них 23 млн 934 тыс. — в 2019 году. В октябре прошлого года на эти деньги построили сквер в районе пригородного автовокзала, который стал первым реализованным проектом, рассказали в пресс-службе мэрии Геленджика.

За счет полученных денег до 2020 года планируют: