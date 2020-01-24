Жителям Геленджика предложили пройти опрос и выбрать, на что потратить курортный сбор
Мэрия Геленджика 23 января предложила местным жителям выбрать проект, на который потратят курортный сбор
За время эксперимента по курортному сбору на курорте собрали 36 млн 843 тыс. рублей. Из них 23 млн 934 тыс. — в 2019 году. В октябре прошлого года на эти деньги построили сквер в районе пригородного автовокзала, который стал первым реализованным проектом, рассказали в пресс-службе мэрии Геленджика.
За счет полученных денег до 2020 года планируют:
- отремонтировать светомузыкальный фонтан на набережной Геленджика. Также хотят установить малые архитектурные формы на центральных улицах курорта, в селе Кабардинке, Дивноморском, Архипо-Осиповке и Пшаде;
- озеленить набережную Геленджика и сел Кабардинка, Дивноморское, Архипо-Осиповка;
- провести монтаж питьевых фонтанов на набережных города и курортных сел. Также власти хотят установить там туалеты.
- установить фонтан «Танцовщицы» на набережной Геленджика;
- провести монтаж памятного знака морякам-куниковцам в Геленджике в сквере Победы;
- капитально отремонтировать балюстрады набережной в хуторе Бетта;
- устроить скейт-парк по улице Рабочей в селе Архипо-Осиповка;
- отремонтировать тротуар на центральной набережной в селе Дивноморском;
- устроить системы автоматического полива клумб, высадить зеленые насаждения в селе Кабардинка;
- установить спортивные тренажеры на общественных территориях в Геленджике и сельских округах.
Жителям курорта предлагают до 3 февраля проголосовать за понравившийся проект из предложенных. Его запустят в 2021 году. Пройти опрос можно здесь.
Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае его начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Кубани в эксперименте уже участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, поселки Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. За девять месяцев 2019 года в Краснодарском крае собрали 170 млн рублей курортного сбора.
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