На Кубани хотят расширить применение курортного сбора

Власти Новороссийска, а также Голубицкого, Новотаманcкого и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района подали губернатору региона Вениамину Кондратьеву заявки о включении районов в эксперимент. Если Законодательное собрание края утвердит инициативу, то в указанных муниципалитетах введут курортный сбор с 1 апреля этого года, сообщили RT в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

По заявкам предлагается установить ставку в размере 10 рублей в сутки с каждого отдыхающего старше 18 лет, который будет жить где-то более 24 часов. Однако в ведомстве уточнили, что заявки властям Кубани пока не поступали.