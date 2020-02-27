На Кубани хотят расширить применение курортного сбора
Курортный сбор в Краснодарском крае хотят ввести еще в четырех поселениях региона
Власти Новороссийска, а также Голубицкого, Новотаманcкого и Фонталовского сельских поселений Темрюкского района подали губернатору региона Вениамину Кондратьеву заявки о включении районов в эксперимент. Если Законодательное собрание края утвердит инициативу, то в указанных муниципалитетах введут курортный сбор с 1 апреля этого года, сообщили RT в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
По заявкам предлагается установить ставку в размере 10 рублей в сутки с каждого отдыхающего старше 18 лет, который будет жить где-то более 24 часов. Однако в ведомстве уточнили, что заявки властям Кубани пока не поступали.
Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае его начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
На Кубани в эксперименте уже участвуют Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Сочи, поселки Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. Кроме того, с 1 курортный сбор начал действовать в населенных пунктах Ейского и Туапсинского районов. В 2019 году в Краснодарском крае перевыполнили план по курортному сбору на 50% и собрали 225 млн рублей.