В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов. Это принесло в бюджет края 225 млн рублей
Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2019 году в Краснодарском крае перевыполнили план по курортному сбору на 50%
Глава региона сообщил, что туристический поток на Кубани сохранился на уровне 2018 года. Всего в 2019 году в крае отдохнули 17 млн туристов.
«Это говорит о том, что наши курорты принимают постоянных гостей, которые любят отдыхать на нашем побережье или в горах, приезжая к нам из года в год», — объяснил Кондратьев ТАСС.
По словам Кондратьева, больше всего отдыхающих приняли Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар и Туапсинский район.
Губернатор также рассказал, что в 2019 году регион перевыполнил план по курортному сбору на 50%. Благодаря сбору в бюджет края поступило 225 млн рублей. Вырученные средства пойдут на улучшение облика курортных городов и развитие инфраструктуры, добавил Кондратьев.
Напомним, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. В Краснодарском крае его курортный сбор действует с 16 июля 2018 года. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
В регионе курортый сбор с отдыхающих взимают в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, поселках Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. В октябре власти начали обсуждать введение курортного сбора в Туапсе, Ейске, Тенгинском и Должанском поселениях, где находится Долгая коса. 11 декабря депутаты Законодательного собрания края включили населенные пункты Ейского и Туапсинского районов в эксперимент.
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