В 2019 году Кубань посетили 17 млн туристов. Это принесло в бюджет края 225 млн рублей

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2019 году в Краснодарском крае перевыполнили план по курортному сбору на 50%

Глава региона сообщил, что туристический поток на Кубани сохранился на уровне 2018 года. Всего в 2019 году в крае отдохнули 17 млн туристов.

«Это говорит о том, что наши курорты принимают постоянных гостей, которые любят отдыхать на нашем побережье или в горах, приезжая к нам из года в год», — объяснил Кондратьев ТАСС.

По словам Кондратьева, больше всего отдыхающих приняли Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар и Туапсинский район.

Губернатор также рассказал, что в 2019 году регион перевыполнил план по курортному сбору на 50%. Благодаря сбору в бюджет края поступило 225 млн рублей. Вырученные средства пойдут на улучшение облика курортных городов и развитие инфраструктуры, добавил Кондратьев.