В Сочи курортный сбор заплатили менее половины туристов

Согласно данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2019 году в зарегистрированных объектах размещения Сочи остановились 3,9 млн человек. Однако, по данным администрации Сочи, за год в город приехали 6,5 млн отдыхающих. В пресс-службе объяснили такую значительную разницу в данным тем, что при подсчете администрация учитывала также тех, кто приезжал в Сочи на однодневную экскурсию без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор.

По словам начальника отдела регионального государственного контроля департамента курортов и туризма администрации Сочи Ольги Шереметьевой, из тех 3,9 млн человек, которые были зарегистрированы в гостиницах и отелях, освободили от налога около 27,6% — то есть около 1,1 млн человек. В эту категорию входят жители Краснодарского края, инвалиды, малоимущие семьи, больные туберкулезом и иные льготники. В итоге из 6,5 млн туристов курортный сбор пришлось платить 2,8 млн человек или 43%.