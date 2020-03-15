В Сочи курортный сбор заплатили менее половины туристов
15 марта стало известно о результатах сбора курортного налога в Сочи в 2019 году
Согласно данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в 2019 году в зарегистрированных объектах размещения Сочи остановились 3,9 млн человек. Однако, по данным администрации Сочи, за год в город приехали 6,5 млн отдыхающих. В пресс-службе объяснили такую значительную разницу в данным тем, что при подсчете администрация учитывала также тех, кто приезжал в Сочи на однодневную экскурсию без ночевки, и льготников, которые по закону не платят курортный сбор.
По словам начальника отдела регионального государственного контроля департамента курортов и туризма администрации Сочи Ольги Шереметьевой, из тех 3,9 млн человек, которые были зарегистрированы в гостиницах и отелях, освободили от налога около 27,6% — то есть около 1,1 млн человек. В эту категорию входят жители Краснодарского края, инвалиды, малоимущие семьи, больные туберкулезом и иные льготники. В итоге из 6,5 млн туристов курортный сбор пришлось платить 2,8 млн человек или 43%.
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Также при подсчете учитывали туристов, которые имеют свое жилье в городе либо останавливались в квартирах и кемпингах. Последние не являются официальными объектами размещения, поэтому отдыхающие там также не платили курортный сбор. По словам топ-менеджера местного туроператора, которого не называет РБК, расхождение общего числа отдыхающих и количества оплативших сбор показывает объем серого рынка. Например, сервис бронирования Booking.com имеет более 5 тыс. вариантов размещения в Сочи, в то время как по данным реестра операторов курортного сбора, на март 2020 в Сочи числились 2,9 тыс. юрлиц.
Гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов добавил, что еще около 1 млн человек едут через Сочи в Абхазию. Они также не платят сбор, но при этом используют курортную инфраструктуру.
Напомним, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае он действует с 16 июля 2018 года.
Изначально налог с отдыхающих взимаюли в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, поселках Новомихайловский, Джубга, Шепси и Небуг. 11 декабря 2019 года депутаты Законодательного собрания края включили населенные пункты Ейского и Туапсинского районов в эксперимент.