В России коронавирус диагностировали у 2,7 тыс. человек

Адыгея, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

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Оперативный штаб 14 апреля опубликовал сводку новых диагностированных случаев коронавируса в России

Коронавирус, или COVID-19, — новый смертельно опасный вирус, который появился в декабре прошлого года в Китае. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации и ускорении темпов распространения COVID-19.

К 9 апреля число зараженных вирусом превысило 1,5 млн человек в мире, а 10 апреля стало известно, что от COVID-19 умерли более 100 тыс. инфицированных. На момент публикации новости количество инфицированных в мире составляет 1 млн 928 тыс. человек.

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14 апреля оперативный штаб опубликовал в своих соцсетях сводку новых случаев коронавируса. Выяснилось, что за сутки вирус был зарегистрирован у 2 тыс. 774 человек в 51 регионе. Больше всего заболевших в Москве (1 тыс. 489), Московской области (460) и Санкт-Петербурге (121). В регионах юга и Северного Кавказа за сутки выявили 94 случая: Ростовская область — 20, Северная Осетия — 18, Дагестан — 16, Чечня — 15, Ставропольский край — 9, Адыгея — 7, Краснодарский край — 5, Карачаево-Черкесия — 3, Севастополь — 1.

За прошлый день в стране скончались 22 зараженных коронавирусом, выздоровели 224 человека. Всего в России известно о 21 тыс. 102 инфицированных COVID-19 во всех 82 регионах. За весь период 170 человек умерли, 1 тыс. 694 пациента выздоровели.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

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