«Это не наш пеликан!». Владелец краснодарского «Сафари-парка» прокомментировал слухи о роспуске зоопарка и сбежавшей птице

В краснодарских пабликах 13 апреля появилась информация о том, что местный зоопарк распустили из-за нехватки денег. Портал Юга.ру связался с владельцем учреждения

Как писали Юга.ру, с 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям края запрещено выходить из дома, кроме как в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, а также по экстренным обстоятельствам. Передвигаться по городу и краю можно только при наличии спецпропуска . Нарушителям выписывают штрафы . В данный момент карантин продлен до 18 апреля.

На время карантина краснодарские парки закрыли для посетителей. В том числе, и парк «Солнечный остров».

В местных пабликах 13 апреля стали появляться фотографии пеликана, гуляющего на территории парка. Одни авторы предположили , что птица сбежала из «Сафари-парка». Другие пользователи писали , что зоопарк в «Солнечном острове» распустили, потому что нечем кормить животных.

«Это не наш пеликан!», — заявил Марио. И напомнил о фотографиях, сделанных на днях в Новороссийске , где запечатлен пеликан такого вида. По его словам, эти птицы просто по ошибке прилетают весной в регион.

«У нас в зоопарке ситуация спокойная, запасы есть. Когда узнали, что в крае собираются ввести карантин, мы закупились кормом, как на войну. Как минимум на 3 недели хватит, если не на месяц», — рассказал мужчина.

По его словам, сразу после объявления карантина, зоопарк был закрыт, и сейчас 38 сотрудников учреждения живут на территории «Сафари-парка».

«У нас около 1,5 тыс. животных, мы за них отвечаем. У нас есть водитель, который привозит корм и продукты. Он не заходит на территорию, все осуществляется бесконтактно», — объяснил Марио.