«Это не наш пеликан!». Владелец краснодарского «Сафари-парка» прокомментировал слухи о роспуске зоопарка и сбежавшей птице
В краснодарских пабликах 13 апреля появилась информация о том, что местный зоопарк распустили из-за нехватки денег. Портал Юга.ру связался с владельцем учреждения
Как писали Юга.ру, с 31 марта в Краснодарском крае действует карантинный режим. Жителям края запрещено выходить из дома, кроме как в магазин, аптеку, выбросить мусор или выгулять собаку, а также по экстренным обстоятельствам. Передвигаться по городу и краю можно только при наличии спецпропуска. Нарушителям выписывают штрафы. В данный момент карантин продлен до 18 апреля.
На время карантина краснодарские парки закрыли для посетителей. В том числе, и парк «Солнечный остров».
В местных пабликах 13 апреля стали появляться фотографии пеликана, гуляющего на территории парка. Одни авторы предположили, что птица сбежала из «Сафари-парка». Другие пользователи писали, что зоопарк в «Солнечном острове» распустили, потому что нечем кормить животных.
Портал Юга.ру связался с Марио Абурмаилехом, владельцем краснодарского зоопарка «Сафари-парк» с просьбой прокомментировать ситуацию.
«Это не наш пеликан!», — заявил Марио. И напомнил о фотографиях, сделанных на днях в Новороссийске, где запечатлен пеликан такого вида. По его словам, эти птицы просто по ошибке прилетают весной в регион.
«У нас в зоопарке ситуация спокойная, запасы есть. Когда узнали, что в крае собираются ввести карантин, мы закупились кормом, как на войну. Как минимум на 3 недели хватит, если не на месяц», — рассказал мужчина.
По его словам, сразу после объявления карантина, зоопарк был закрыт, и сейчас 38 сотрудников учреждения живут на территории «Сафари-парка».
«У нас около 1,5 тыс. животных, мы за них отвечаем. У нас есть водитель, который привозит корм и продукты. Он не заходит на территорию, все осуществляется бесконтактно», — объяснил Марио.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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