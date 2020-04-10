Эксперты расскажут как выжить бизнесу в условиях пандемии на бесплатном онлайн-форуме «Дни PR и маркетинга»

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Федеральные и региональные эксперты расскажут как бизнесу адаптироваться к современным условиям на бесплатных онлайн-конференциях, которые пройдут в апреле в рамках форума «Дни PR и маркетинга»

Запланированы три онлайн-конференции: 16, 23 и 30 апреля. Каждая станет площадкой для обмена идеями о том, как не только не потерять бизнес в условиях кризиса, но и заложить фундамент для его дальнейшего развития в будущем, рассказали организаторы мероприятия порталу Юга.ру.

К примеру, 16 апреля на «Днях PR и маркетинга на Юге» будут говорить о том, как коронавирус отразился на индустрии гостеприимства и развлечений. Среди федеральных экспертов заявлены российский радио- и телеведущий Петр Марченко, ресторатор Тахир Холикбердиев, ректор Высшей школы кино «Арка», сценарист и продюсер Дмитрий Котов.

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Чтобы стать участником конференций, нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Онлайн-трансляции будут доступны всем зарегистрировавшимся. Организаторами форума выступают группа компаний BrandHouse, региональное отделение РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) и Медиапарк «Южный Регион — ДГТУ».

«Мы понимаем, что живем в эпоху перемен, когда всем придется столкнуться с новыми социально-экономическими реалиями. И не просто столкнуться, а принять и адаптироваться к ним. Сейчас мы не можем полностью оценить, как изменится наша жизнь после самоизоляции, но уже сейчас бизнесмены и руководители компаний предпринимают меры, чтобы сохранить свой бизнес, а в некоторых случаях еще и вывести его на качественно новый уровень. Как им это удается — узнаем и обсудим на форуме», — подчеркнул председатель РАСО-Юг, управляющий директор ГК BrandHouse Алексей Гвинтовкин.

Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта до 5 апреля и попросил жителей страны оставаться дома. Затем он продлил нерабочий период до 30 апреля.

В Краснодарском крае после этого ввели ряд ограничений: гостиницам запретили заселять гостей, закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе. В населенных пунктах остановили работу розничных магазинов, ярмарок, рынков, автомоек, сократили часы работы общественного транспорта. 31 марта в крае ввели режим карантина, который обязывает людей не выходить из дома без необходимости и предусматривает штрафы для нарушителей.

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