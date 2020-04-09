Скульптуры слонов и саблезубого кота изготовили в Китае для пещеры «Таврида» в Крыму

В Китайской народной республике изготовили три скульптуры животных для пещеры «Таврида» в Крыму

В июле 2018 года во время строительства трассы «Таврида» под Белогорском в районе поселка Зуя рабочие нашли карстовую пещеру, над которой будет проходить часть дороги. В пещере обнаружили останки мамонтов и других животных. Ученые предположили, что там было логово гиен или других крупных хищников, которые затаскивали туда добычу. По оценкам палеонтологов, это одно из крупнейших в мире скоплений костей животных доледникового периода.

Китайские ученые изготовили три скульптуры доисторических животных, чьи останки нашли в пещере «Таврида». Среди них четырехметровый слон, слоненок и саблезубый кот. Их должны прислать на полуостров летом, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского.

Эти три фигуры украсят ландшафтный парк научно-рекреационного комплекса университета на базе пещеры. Их создали по рисункам ведущего специалиста музея КФУ Дмитрия Старцева, который исследовал останки животных. По рисункам разработали 3D-модели, по которым затем изготовили фигуры. Они выполнены из пенополистирола на металлическом каркасе, снаружи покрыты несколькими слоями прочного силикона с гарантией в 100 лет, сообщил 9 апреля ТАСС.

«Четырехметровый слон, слоненок и саблезубый кот — гомотерий ждут окончания карантина в связи с коронавирусом, после чего скульптуры можно будет перевезти в Крым. Ожидается, что это произойдет летом этого года», — рассказали в пресс-службе КФУ.

Производство других 17 фигур перенесли в фабрику в Санкт-Петербурге. По словам Старцева, у китайских разработчиков немного кукольное восприятие животных, поэтому ученым больше понравилось искусство питерцев. Ожидается, что до конца года они изготовят трехметрового верблюда, страуса, семью бизонов, гигантскую гиену и семью гомотериев (вымерших саблезубых кошек).